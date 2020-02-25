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Убийца воткнул нож в дерево рядом с местом преступления
21 февраля в Ельце на улице Коммунаров зарезали 42-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 50-летний мужчина. Орудие преступления задержанный воткнул в дерево в 20 метрах от места преступления.
- При предъявлении неопровержимых улик задержанный не стал отрицать вину и признался в содеянном, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте преступления. Кроме этого, обвиняемый выдал орудие убийства – нож, который он вместе с двумя другими ножами воткнул в ствол пихты, растущей в 20 метрах от места убийства, - рассказали в пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
По версии следствия, рано утром 21 февраля обвиняемый выпивал с будущей жертвой у торгового павильона. Пьяные мужчины поссорились и обвиняемый нанес оппоненту девять ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Его тело обвиняемый перетащил к жилому дому, где завалил ветками деревьев, и с места преступления скрылся.
Липчанин
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