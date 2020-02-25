Убийца воткнул нож в дерево рядом с местом преступления

21 февраля в Ельце на улице Коммунаров зарезали 42-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 50-летний мужчина. Орудие преступления задержанный воткнул в дерево в 20 метрах от места преступления.

Днем 21 февраля В Ельце у жилого дома на улице Коммунаров нашли заваленное ветками тело 42-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа получила доказательства причастности к убийству 50-летнего ранее судимого местного жителя. Спустя несколько часов его задержали.



- При предъявлении неопровержимых улик задержанный не стал отрицать вину и признался в содеянном, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте преступления. Кроме этого, обвиняемый выдал орудие убийства – нож, который он вместе с двумя другими ножами воткнул в ствол пихты, растущей в 20 метрах от места убийства, - рассказали в пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



По версии следствия, рано утром 21 февраля обвиняемый выпивал с будущей жертвой у торгового павильона. Пьяные мужчины поссорились и обвиняемый нанес оппоненту девять ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Его тело обвиняемый перетащил к жилому дому, где завалил ветками деревьев, и с места преступления скрылся.





