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Убийца воткнул нож в дерево рядом с местом преступления

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#убийство
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Убийца воткнул нож в дерево рядом с местом преступления

21 февраля в Ельце на улице Коммунаров зарезали 42-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 50-летний мужчина. Орудие преступления задержанный воткнул в дерево в 20 метрах от места преступления.

Днем 21 февраля В Ельце  у жилого дома на улице Коммунаров нашли заваленное ветками тело 42-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа получила доказательства причастности к убийству 50-летнего ранее судимого местного жителя. Спустя несколько часов его задержали.

- При предъявлении неопровержимых улик задержанный не стал отрицать вину и признался в содеянном, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте преступления. Кроме этого, обвиняемый выдал орудие убийства – нож, который он вместе с двумя другими ножами воткнул в ствол пихты, растущей в 20 метрах от места убийства, - рассказали в пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По версии следствия, рано утром 21 февраля обвиняемый выпивал с будущей жертвой у торгового павильона. Пьяные мужчины поссорились и обвиняемый нанес оппоненту девять ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Его тело обвиняемый перетащил к жилому дому, где завалил ветками деревьев, и с места преступления скрылся.


2 1560
#убийство
2

Комментарии (2)

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Липчанин

26 минут назад
Хочешь жить -пей один
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трезвеник язвеник

33 минуты назад
Да и * с ним, не жаль! На два алкаша стало меньше... Один отправился на тот свет, а другой отправится теперь - в тюрьму! Там ему и место.
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