Происшествия

36 минут назад

Липчанин устроил поножовщину в Карачаево-Черксесской Республике

3 270
#ножевое ранение
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Липчанин устроил поножовщину в Карачаево-Черксесской Республике

Жителя Липецка задержали полицейские, мужчина дал признательные показания.

22 февраля в приемные покои МЛПУ «Усть-Джегутинской ЦРБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован 41-летний житель г. Кисловодска.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике, информация об этом инциденте была передана в полицию.

В результате оперативно-разыскных действия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний житель Липецка. Мужчина дал признательные показания.
3 270
#ножевое ранение
1

Комментарии (3)

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Костян

18 минут назад
Молодец липчанин, карачаево-черкесской чурке яйца отрезал.
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2

19 минут назад
О! Ещё один отличился. Эпидемия, что ли, какая-то?!
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1

21 минуту назад
Абсолютно правильно. Резать чурок их же оружием.
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