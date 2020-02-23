Происшествия
36 минут назад
Липчанин устроил поножовщину в Карачаево-Черксесской Республике
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Жителя Липецка задержали полицейские, мужчина дал признательные показания.
22 февраля в приемные покои МЛПУ «Усть-Джегутинской ЦРБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован 41-летний житель г. Кисловодска.
Как сообщают в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике, информация об этом инциденте была передана в полицию.
В результате оперативно-разыскных действия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний житель Липецка. Мужчина дал признательные показания.
Как сообщают в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике, информация об этом инциденте была передана в полицию.
В результате оперативно-разыскных действия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний житель Липецка. Мужчина дал признательные показания.
3 270
Костян
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