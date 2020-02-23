Липчанин устроил поножовщину в Карачаево-Черксесской Республике

Жителя Липецка задержали полицейские, мужчина дал признательные показания.

22 февраля в приемные покои МЛПУ «Усть-Джегутинской ЦРБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован 41-летний житель г. Кисловодска.



Как сообщают в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике, информация об этом инциденте была передана в полицию.



В результате оперативно-разыскных действия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний житель Липецка. Мужчина дал признательные показания.