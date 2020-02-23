Автобус «Грязи-Мичуринск» загорелся в Липецкой области

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Сегодня в в Грязинcком районе у села Песковатка загорелся рейсовый автобус «Грязи-Мичуринск». В автобусе находились 30 пассажиров.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, во время возгорания никто не пострадал. Пассажиров уже забрал другой автобус. Причины пожара выясняются.

