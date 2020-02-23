Общество

51 минуту назад

Автобус «Грязи-Мичуринск» загорелся в Липецкой области

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#пожар #транспорт
Автобус «Грязи-Мичуринск» загорелся в Липецкой области
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Сегодня в в Грязинcком районе у села Песковатка загорелся рейсовый автобус «Грязи-Мичуринск». В автобусе находились 30 пассажиров.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, во время возгорания никто не пострадал. Пассажиров уже забрал другой автобус. Причины пожара выясняются.
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#пожар #транспорт

Комментарии (2)

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Путинские автобусы , самолёты !

19 секунд назад
Горят, как свечи!." Сгорая, плачут свечи".
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васянчик

4 минуты назад
А кому оно надо ехать автобусом, когда электричка ходит, и сколько я знаю, стоит дешевле?
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