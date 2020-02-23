Общество

20 минут назад

Спасатели предупреждают об усилении ветра

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#МЧС #ГО ЧС #ветер
Спасатели предупреждают об усилении ветра

Также в Липецке может начаться сильный снегопад.

В ближайшие 2 часа с сохранением в течение дня 23 февраля ожидается усиление южного ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендации населению рекомендуется:

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;

- приостановить работы на высоте.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

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#МЧС #ГО ЧС #ветер

Комментарии (1)

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Ч

6 минут назад
Всё поняли , прячемся за железными дверями , укрываемся ватными одеялами .
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