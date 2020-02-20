Происшествия
34 минуты назад
Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети
419
За молчание она требовала 30 тысяч рублей.
Полиция Липецка раскрыла случай вымогательства через социальные сети.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что с фейкового аккаунта социальной сети у нее вымогали 30 тысяч рублей. Вымогатель угрожал рассылкой подписчикам девушки позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, молодая липчанка перевела деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в вымогательстве. Ей оказалась 37-летняя жительница Усмани.
- По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Полицейские просят проявлять бдительность и не пересылать никому личные данные, фото и видео, которыми злоумышленники могут воспользоваться в корыстных интересах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что с фейкового аккаунта социальной сети у нее вымогали 30 тысяч рублей. Вымогатель угрожал рассылкой подписчикам девушки позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, молодая липчанка перевела деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в вымогательстве. Ей оказалась 37-летняя жительница Усмани.
- По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Полицейские просят проявлять бдительность и не пересылать никому личные данные, фото и видео, которыми злоумышленники могут воспользоваться в корыстных интересах.
419
Еще в рубрике
сегодня, 09:22Происшествия