Происшествия

34 минуты назад

Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети

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#вымогательство
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Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети

За молчание она требовала 30 тысяч рублей.

Полиция Липецка раскрыла случай вымогательства через социальные сети.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что с фейкового аккаунта социальной сети у нее вымогали 30 тысяч рублей.  Вымогатель угрожал рассылкой подписчикам  девушки позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, молодая липчанка перевела деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в вымогательстве. Ей оказалась 37-летняя жительница Усмани.

- По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Полицейские просят проявлять бдительность и не пересылать никому личные данные, фото и видео, которыми злоумышленники могут воспользоваться в корыстных интересах. 

419
#вымогательство
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