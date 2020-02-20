Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети

За молчание она требовала 30 тысяч рублей.

Полиция Липецка раскрыла случай вымогательства через социальные сети.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что с фейкового аккаунта социальной сети у нее вымогали 30 тысяч рублей. Вымогатель угрожал рассылкой подписчикам девушки позорящих ее материалов. Чтобы спасти репутацию, молодая липчанка перевела деньги.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в вымогательстве. Ей оказалась 37-летняя жительница Усмани.



- По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Полицейские просят проявлять бдительность и не пересылать никому личные данные, фото и видео, которыми злоумышленники могут воспользоваться в корыстных интересах.



