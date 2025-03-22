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Происшествия
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14 минут назад
Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Чаплыгинском районе
ДТП произошло на трассе М-6 «Каспий».
В ДТП пострадал сам водитель и его 53-летний пассажир.
Обстоятельства аварии расследуются.
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