Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Чаплыгинском районе

ДТП произошло на трассе М-6 «Каспий».

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, сегодня днем в Чаплыгинском районе, на трассе «Каспий», 52-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.В ДТП пострадал сам водитель и его 53-летний пассажир.Обстоятельства аварии расследуются.