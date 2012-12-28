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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Антициклон снова ставит в Липецкой области заслон осадкам
В ближайшие двое суток в Липецкой области будет наблюдаться антициклональный характер погоды – существенных осадков не ожидается. Днем 25 марта к региону приблизится атмосферный фронт, пройдут дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем – от +8 до +10 градусов.
День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градус мороза.
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