Антициклон снова ставит в Липецкой области заслон осадкам

В ближайшие двое суток в Липецкой области будет наблюдаться антициклональный характер погоды – существенных осадков не ожидается. Днем 25 марта к региону приблизится атмосферный фронт, пройдут дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градус мороза.