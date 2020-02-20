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30 минут назад

НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата CASE-IN

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#инженерный чемпионат
НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата CASE-IN

НЛМК в четвертый раз стал партнером VIII-го международного инженерного чемпионата CASE-IN в студенческой лиге по направлению «Металлургия». Базовое учебное заведение комбината – Липецкий государственный технический университет получил почетное право открытия сезона чемпионатов 2020 года на своей площадке.  

В ЛГТУ также прошел первый отборочный этап студенческой лиги CASE-IN по металлургии. Команды-участницы предлагали лучшее решение кейса «Выбор технологии». Студенты представляли собственную технологию переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, обосновывали ее экономическую эффективность и экологическую безопасность. 

Лучшая команда по итогам отборочного этапа отправится в Москву для участия в финале.  Победители финала получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах и право на приоритетное трудоустройство в компанию. У них также будут преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру. 

Чемпионат CASE-IN – крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов в России и СНГ. В нем пять лиг, включая студенческую. В ходе отборочного этапа участники решают инженерный кейс по актуальной тематике конкретного предприятия.  Целью студенческой лиги является популяризация инженерно-технического образования и выявление перспективных учащихся по различным направлениям, в том числе по металлургии. В чемпионате CASE-IN 2020 примут участие более 5000 студентов из 57 вузов России и стран СНГ.  
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#инженерный чемпионат

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