В России

сегодня, 16:17

Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19

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#коронавирус

Продавцы электроники начали отменять акции и скидки на некоторые модели китайских смартфонов, в связи с чем можно говорить о косвенном повышении цен.  

Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.  

Дефицита электроники в России из-за эпидемии COVID-19 в КНР, впрочем, пока не ожидается, отмечают участники рынка. Об ограничении поставок iPhone на мировой рынок объявила Apple, правда, проблем с покупкой гаджетов в ближайшее время не будет — на складах российских ритейлеров пока достаточно «яблочной» продукции.  

Тем не менее ассортимент и доступность смартфонов китайских брендов все же может сократиться. 
147
#коронавирус

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