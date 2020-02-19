сегодня, 16:17
Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19
Продавцы электроники начали отменять акции и скидки на некоторые модели китайских смартфонов, в связи с чем можно говорить о косвенном повышении цен.
Дефицита электроники в России из-за эпидемии COVID-19 в КНР, впрочем, пока не ожидается, отмечают участники рынка. Об ограничении поставок iPhone на мировой рынок объявила Apple, правда, проблем с покупкой гаджетов в ближайшее время не будет — на складах российских ритейлеров пока достаточно «яблочной» продукции.
Тем не менее ассортимент и доступность смартфонов китайских брендов все же может сократиться.