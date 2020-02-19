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17 минут назад

Экс-тренера «Металлурга» позвали спасать команду, игроки которой бунтуют

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#Футбол
Экс-тренера «Металлурга» позвали спасать команду, игроки которой бунтуют

У Алексея Петрушина две задачи в «Актобе»: погасить конфликты и вернуть клуб в элиту.

68-летний ветеран тренерского цеха Алексей Петрушин, в 2007 году возглавлявший липецкий «Металлург», встал у руля казахстанского «Актобе» из одноимённого города.

Петрушину не впервые работать в Казахстане – в 2004 году он приводил алма-атинский «Кайрат» к «золотым» медалям чемпионата страны, а в 2017 году с «Ордабасы» (Чимкент) брал «бронзу».

На посту главного тренера Петрушин сменил Владимира Маминова, который сам принял команду лишь 14 января, но был уволен спустя месяц с формулировкой «в связи с провальной предсезонной подготовкой». Так же клуб покинул и генеральный менеджер Горан Велькович.

- За месяц до официального начала сезона команда не укомплектована. Селекция была провалена. На сегодняшний момент у команды нет поставленной игры и должного развития. Мною были приняты экстренные меры, - прокомментировал кадровые решения председатель правления клуба Артур Смагулов.

Известно, что между тренером и игроками «Актобе» произошёл конфликт: так, на сборе в Турции футболисты отказались … выходить на тренировки под руководством Маминова.

«Актобе», в свое время 5 раз выигрывавший чемпионат Казахстана, провалился и в прошлом чемпионате, по итогам которого занял последнее 12-е место и выбыл в первую лигу. Спасать ситуацию позвали Петрушина: его задача – погасить конфликты и вернуть команду в высший дивизион.

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#Футбол

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