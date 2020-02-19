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В столкновении на Московской пострадала 60-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.
На улице Индустриальной 22-летняя девушка за рулем «Дэу-Матиза» на регулируемом пешеходном переходе сбила 54-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.
В Усмани на улице Свободной 62-летний водитель автомобиля «Хендай» вне пешеходного перехода сбил 48-летнего мужчину. С травмой его доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.
18 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1069 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 679 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.