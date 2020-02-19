В столкновении на Московской пострадала 60-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 февраля в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Джели» под управлением 29-летнего водителя и «Хендай» с 62-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка второй иномарки – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

На улице Индустриальной 22-летняя девушка за рулем «Дэу-Матиза» на регулируемом пешеходном переходе сбила 54-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В Усмани на улице Свободной 62-летний водитель автомобиля «Хендай» вне пешеходного перехода сбил 48-летнего мужчину. С травмой его доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

18 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1069 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 679 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.