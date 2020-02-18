В России

21 минуту назад

Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

82
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

Деньги возвращены хозяевам

Сотрудники транспортной полиции помогли вернуть томичам забытые в туалете аэропорта деньги, которые они везли в качестве подарка на свадьбу в Германию. Женщина, которая нашла деньги и забрала их себе, привлечена к уголовной ответственности.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, направлявшегося по маршруту из Томска в Москву. По данным полиции, пассажирка рейса обнаружила в туалете упаковку, в которой находились десять тысяч долларов (633 тысячи рублей) и пять тысяч евро (343 тысячи рублей). Таким образом, в общей сложности найденная сумма составила почти миллион рублей, сообщает Лента.ру.

Согласно предварительным данным, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию на свадьбу с пересадкой в столице. Нашедшая деньги россиянка попыталась присвоить деньги, однако стала фигуранткой уголовного дела и впоследствии была вынуждена вернуть всю сумму.
82

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама

12 минут назад

В России
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

15 минут назад

В России
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

24 минуты назад

В России
В России хотят расширить список обязательных прививок
В России хотят расширить список обязательных прививок

сегодня, 12:00

В России
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

сегодня, 11:15

В России
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех

вчера, 18:44

В России