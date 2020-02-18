В России
21 минуту назад
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей
Деньги возвращены хозяевам
Сотрудники транспортной полиции помогли вернуть томичам забытые в туалете аэропорта деньги, которые они везли в качестве подарка на свадьбу в Германию. Женщина, которая нашла деньги и забрала их себе, привлечена к уголовной ответственности.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, направлявшегося по маршруту из Томска в Москву. По данным полиции, пассажирка рейса обнаружила в туалете упаковку, в которой находились десять тысяч долларов (633 тысячи рублей) и пять тысяч евро (343 тысячи рублей). Таким образом, в общей сложности найденная сумма составила почти миллион рублей, сообщает Лента.ру.
Согласно предварительным данным, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию на свадьбу с пересадкой в столице. Нашедшая деньги россиянка попыталась присвоить деньги, однако стала фигуранткой уголовного дела и впоследствии была вынуждена вернуть всю сумму.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, направлявшегося по маршруту из Томска в Москву. По данным полиции, пассажирка рейса обнаружила в туалете упаковку, в которой находились десять тысяч долларов (633 тысячи рублей) и пять тысяч евро (343 тысячи рублей). Таким образом, в общей сложности найденная сумма составила почти миллион рублей, сообщает Лента.ру.
Согласно предварительным данным, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию на свадьбу с пересадкой в столице. Нашедшая деньги россиянка попыталась присвоить деньги, однако стала фигуранткой уголовного дела и впоследствии была вынуждена вернуть всю сумму.