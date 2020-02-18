Общество

33 минуты назад

Житель Данкова лишился свободы из-за долгов по алиментам

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#Алименты #приставы #долги
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Житель Данкова лишился свободы из-за долгов по алиментам

Отец троих детей совершенно забыл о существовании ребятишек.

4 месяца в колонии-поселении проведёт злостный неплательщик алиментов из Данкова.

В УФССП по Липецкой области объяснили всю цепочку, которая привела мужчину в колонию из-за неуплаты денег за содержание несовершеннолетних детей.

Отец троих ребятишек ушёл из семьи, но алименты не выплачивал – в результате накопился солидный долг. Судебные приставы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, по которому суд назначил мужчине наказание в виде одного года исправительных работ.

Исправительные работы отбывают по месту основной работы гражданина с удержанием процентов от заработка в доход государства. Но на данковчанина эта мера не подействовала: он не встал на путь исправления, не устроился на работу и, соответственно, не выплачивал алименты. В итоге Данковским городским судом  ранее избранная для него мера наказания была изменена, и перед горе-отцом распахнула свои двери колония-поселение.

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#Алименты #приставы #долги
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Комментарии (2)

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111

5 минут назад
Понарожают за деньги....
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поручик Ржевский

28 минут назад
Детей не люблю, но сам процесс...
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