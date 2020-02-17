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Россиян предупредили о похолодании в марте

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Россиян предупредили о похолодании в марте

Гидрометцентр спрогнозировал морозы в первый весенний месяц

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов.

Синоптик также отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное, сообщает РИА Новости.

Вильфанд сообщил, что первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима.
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