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сегодня, 10:54
Россиян предупредили о похолодании в марте
Гидрометцентр спрогнозировал морозы в первый весенний месяц
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов.
Синоптик также отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное, сообщает РИА Новости.
Вильфанд сообщил, что первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима.
Синоптик также отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное, сообщает РИА Новости.
Вильфанд сообщил, что первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима.