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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Девушка подавилась и задохнулась
Конкурс на поедание десертов в одном из баров известной международной сети "Килфиш" в центре Москвы закончился трагедией. Вечером 15 февраля 12 человек на скорость поедали пирожные.
Под конец конкурса одна из участниц конкурса попыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла. Она подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Никто из присутствовавших не смог ей помочь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть 23-летней москвички, сообщает Комсомольская Правда.
У девушки не было проблем со здоровьем. Об этом сообщил отец погибшей. Он также заявил, что девушке нельзя было употреблять спиртные напитки, но не объяснил, с чем это связано.
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
Под конец конкурса одна из участниц конкурса попыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла. Она подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Никто из присутствовавших не смог ей помочь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть 23-летней москвички, сообщает Комсомольская Правда.
У девушки не было проблем со здоровьем. Об этом сообщил отец погибшей. Он также заявил, что девушке нельзя было употреблять спиртные напитки, но не объяснил, с чем это связано.
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.