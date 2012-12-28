72-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Невского

Столкнулись «ВАЗ-2115» и «Лада Веста».

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Сегодня утром на улице Невского столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» под управлением 75-летнего мужчины и «Лада Веста» с 27-летним водителем за рулём.Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка «ВАЗа».Неожиданно выпавший в феврале снег осложнил ситуацию на дорогах.Накануне в районе остановки «Улица Будённого» столкнулись сразу три машины. В аварии никто не пострадал: водители оформили происшествие по европротоколу.