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сегодня, 12:26
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72-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Невского

Столкнулись «ВАЗ-2115» и «Лада Веста».

Сегодня утром на улице Невского столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» под управлением 75-летнего мужчины и «Лада Веста» с 27-летним водителем за рулём.

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Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка «ВАЗа».

Неожиданно выпавший в феврале снег осложнил ситуацию на дорогах.



Накануне в районе остановки «Улица Будённого» столкнулись сразу три машины. В аварии никто не пострадал: водители оформили происшествие по европротоколу. 
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Комментарии (2)

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Викторм
13 минут назад
Как же они так на Невского-то умудрились?
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Ветеран
сегодня, 12:45
Вдруг зимой выпал снег!!!
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