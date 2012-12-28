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Происшествия
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сегодня, 12:26
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72-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Невского
Столкнулись «ВАЗ-2115» и «Лада Веста».
Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка «ВАЗа».
Неожиданно выпавший в феврале снег осложнил ситуацию на дорогах.
Накануне в районе остановки «Улица Будённого» столкнулись сразу три машины. В аварии никто не пострадал: водители оформили происшествие по европротоколу.
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