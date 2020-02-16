Происшествия

сегодня, 16:22

Нападение липчанина на прихожан московского храма будут расследовать по двум статьям

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#поножовщина
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Нападение липчанина на прихожан московского храма будут расследовать по двум статьям

Мать Ефима Ефимова рассказала, что ее сын никогда не участвовал в драках.

В отношении 26-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — хулиганство и побои. Об этом сообщает «Эхо Москвы»

Напомним, что сегодня утром строительного рабочего Ефимова задержали в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве. 

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в храм святителя Николая Чудотворца, расположенный на Бакунинской улице, вошел неизвестный и причинил ножевые ранения двум мужчинам. Находившиеся в храме граждане помешали злоумышленнику скрыться.

Прибыв в течение трех минут на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка.

На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», - говорится в официальном сообщении МВД.

Детали произошедшего сегодня опубликованы во многих телеграмм-каналах.

«Настоятель храма Святителя Николая Кирилл Сладков рассказал, как в алтарь забежал мужчина в капюшоне и наушниках. На лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Протоиерей подошёл к странному мужчине, чтобы узнать, что случилось. В этот момент 26-летний Ефим Ефимов ранил ножом в руку помощника настоятеля. После нанёс два ножевых ранения в плечо другому помощнику. Оба госпитализированы».  Телеграмм-канал 112.

«Во время нападения в храме липчанин кричал: «Бесы, поубиваю!». После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие». Телеграмм-канал «Подъем».

Мать жителя Ефима Ефимова рассказала ТАСС, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.

«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке <...> К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <...> Тихий, спокойный мальчик, верующий... уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий - сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно: месяц работает - неделю дома, объект закончат - их отпускают. Сейчас их фирма какую-то столовую разбирает», - рассказала она.

По словам матери Ефимова, ее сын не состоял на учете ни в полиции, ни в медицинских учреждениях. «Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», - добавила женщина. По ее данным, Ефимов последний раз уехал в Москву 8 января на заработки и обещал приехать домой в марте.

«Вчера мы разговаривали. Мне завтра на операцию ложиться, он пошёл в церковь за меня свечку  поставить, помолиться, чтобы всё прошло хорошо у меня. Теперь вот какая мне операция, мне в Москву ехать надо. Конечно, он из-за этого переживал. Сейчас все в шоке. Всегда всё было тихо, спокойно, мальчик такой хороший. Я не пойму ничего. Мне надо адвоката искать», рассказала мать Ефимова в другом интервью изданию «Подъем».



63 2573
#поножовщина
3

Комментарии (63)

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Петух не дружит

1 минуту назад
ни с Котом , ни с Козой , ни с Кабаном ! Его друзья -это Бык , Змея , Собака ! Если с головою окунуться в астрологию , то можно с точностью определить ,почему каждая вторая пара разводится ! Знаю множество причин ,но они не касаются ни материальных благ ,ни возраста , и тд ! Есть один козырь -это духовная совместимость ,а конкретнее совместимость по годам и месяцу рождения и это проверено ,но только многие это отрицают , а в частности ЦЕРКОВЬ это не признает !
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Все ясно

5 минут назад
Сенсей, твоя рваная дырка никому не нужна, угомонись уже.
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Он такой же ПЕТУХ как

10 минут назад
и СОБЧАК и Якубович ,как и Стас Михайлов и Расторгуев Николай , Антонов , Билан и конечно же Дима Краси чи К* в !!! Люди рожденные в год петуха добры ,порой даже очень добры ,любят животину ,но если НАРУШИТЬ ИХ покой и чем то потревожить , то обидчику мало не покажется !
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Сенсей

14 минут назад
Все ясно, ясно как белый день,что ты должен прийти ко мне на свидание за Пятерочку у ЦР,да у нас не Франция,но французкий поцелуй я тебе гарантирую.
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Он родился в год ПЕТУХА

14 минут назад
а такие люди порой очень вспыльчивы , "ОЧЕНЬ ЧАСТО ВИДЯТ БРЕВНО В ЧУЖОМ ГЛАЗУ " и любят превозносить себя ,любят когда хвалят их ,особенно любят когда хвалят их за хорошие дела ,очень "ОСТРЫ" в плане уколоть своим языком, но у них есть одно очень хорошее качество -это ДУШЕВНАЯ ДОБРОТА и если ее нарушить ,то нервного петуха тяжело успокоить ,ОН БУДЕТ ПОСТОЯННО ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ ,постоянно и не уступит ,а если уступит ,то внутри его будет пылать чувство обиды и недопонимания ! Исключение составляют люди ПЕТУХИ - СКОРПИОНЫ ,они отличаются от остальных ПЕТУХОВ !
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Все ясно

19 минут назад
житель, нет не очкую, но на баррикады лезть пока рано, у нас не Франция, никто не пойдёт.
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Точна

20 минут назад
Знающий, подкинули, а еще ножик, а еще он никого не резал, майор резал переодетый, а потом на пацана все свалили...
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житель

27 минут назад
Все ясно, Короче ты только языком и то по тихому,очкуешь,что присесть можешь,будешь ждать,чтоб кто то другой?
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Сталин-психиатр.

29 минут назад
Чувствует сердечный, что церковь нынче не та стала, ох не та... За веру он вписался с ножичком. Видать, по другому уже ничего не исправить.. Храни его Бог!
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Смотрите что произошло вчера в Сселках

31 минуту назад
https://youtu.be/947gxugUkxQ
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