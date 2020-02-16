Происшествия
сегодня, 16:22
Нападение липчанина на прихожан московского храма будут расследовать по двум статьям
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Мать Ефима Ефимова рассказала, что ее сын никогда не участвовал в драках.
В отношении 26-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — хулиганство и побои. Об этом сообщает «Эхо Москвы».
Напомним, что сегодня утром строительного рабочего Ефимова задержали в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве.
«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в храм святителя Николая Чудотворца, расположенный на Бакунинской улице, вошел неизвестный и причинил ножевые ранения двум мужчинам. Находившиеся в храме граждане помешали злоумышленнику скрыться.
Прибыв в течение трех минут на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка.
На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», - говорится в официальном сообщении МВД.
Детали произошедшего сегодня опубликованы во многих телеграмм-каналах.
«Настоятель храма Святителя Николая Кирилл Сладков рассказал, как в алтарь забежал мужчина в капюшоне и наушниках. На лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Протоиерей подошёл к странному мужчине, чтобы узнать, что случилось. В этот момент 26-летний Ефим Ефимов ранил ножом в руку помощника настоятеля. После нанёс два ножевых ранения в плечо другому помощнику. Оба госпитализированы». Телеграмм-канал 112.
«Во время нападения в храме липчанин кричал: «Бесы, поубиваю!». После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие». Телеграмм-канал «Подъем».
Мать жителя Ефима Ефимова рассказала ТАСС, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.
«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке <...> К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <...> Тихий, спокойный мальчик, верующий... уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий - сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно: месяц работает - неделю дома, объект закончат - их отпускают. Сейчас их фирма какую-то столовую разбирает», - рассказала она.
По словам матери Ефимова, ее сын не состоял на учете ни в полиции, ни в медицинских учреждениях. «Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», - добавила женщина. По ее данным, Ефимов последний раз уехал в Москву 8 января на заработки и обещал приехать домой в марте.
«Вчера мы разговаривали. Мне завтра на операцию ложиться, он пошёл в церковь за меня свечку поставить, помолиться, чтобы всё прошло хорошо у меня. Теперь вот какая мне операция, мне в Москву ехать надо. Конечно, он из-за этого переживал. Сейчас все в шоке. Всегда всё было тихо, спокойно, мальчик такой хороший. Я не пойму ничего. Мне надо адвоката искать», рассказала мать Ефимова в другом интервью изданию «Подъем».
Напомним, что сегодня утром строительного рабочего Ефимова задержали в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве.
«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в храм святителя Николая Чудотворца, расположенный на Бакунинской улице, вошел неизвестный и причинил ножевые ранения двум мужчинам. Находившиеся в храме граждане помешали злоумышленнику скрыться.
Прибыв в течение трех минут на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка.
На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», - говорится в официальном сообщении МВД.
Детали произошедшего сегодня опубликованы во многих телеграмм-каналах.
«Настоятель храма Святителя Николая Кирилл Сладков рассказал, как в алтарь забежал мужчина в капюшоне и наушниках. На лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Протоиерей подошёл к странному мужчине, чтобы узнать, что случилось. В этот момент 26-летний Ефим Ефимов ранил ножом в руку помощника настоятеля. После нанёс два ножевых ранения в плечо другому помощнику. Оба госпитализированы». Телеграмм-канал 112.
«Во время нападения в храме липчанин кричал: «Бесы, поубиваю!». После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие». Телеграмм-канал «Подъем».
Мать жителя Ефима Ефимова рассказала ТАСС, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.
«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке <...> К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <...> Тихий, спокойный мальчик, верующий... уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий - сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно: месяц работает - неделю дома, объект закончат - их отпускают. Сейчас их фирма какую-то столовую разбирает», - рассказала она.
По словам матери Ефимова, ее сын не состоял на учете ни в полиции, ни в медицинских учреждениях. «Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», - добавила женщина. По ее данным, Ефимов последний раз уехал в Москву 8 января на заработки и обещал приехать домой в марте.
«Вчера мы разговаривали. Мне завтра на операцию ложиться, он пошёл в церковь за меня свечку поставить, помолиться, чтобы всё прошло хорошо у меня. Теперь вот какая мне операция, мне в Москву ехать надо. Конечно, он из-за этого переживал. Сейчас все в шоке. Всегда всё было тихо, спокойно, мальчик такой хороший. Я не пойму ничего. Мне надо адвоката искать», рассказала мать Ефимова в другом интервью изданию «Подъем».
63 2573
Петух не дружит
Все ясно
Он такой же ПЕТУХ как
Сенсей
Он родился в год ПЕТУХА
Все ясно
Точна
житель
Сталин-психиатр.
Смотрите что произошло вчера в Сселках