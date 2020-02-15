День памяти воинов-интернационалистов провели в липецкой колонии

В ИК-6 отбывают наказания два бывших воина, проходивших службу в Афганистане.

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В Центре социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению, расположенном в ИК-6, состоялся вечер памяти воинов-интернационалистов.В ИК-6 отбывают наказание 23 осужденных, которые являются ветеранами боевых действий, из них двое осужденных выполняли интернациональный долг Демократической Республики Афганистан.Сегодня исполняется 31 год со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.