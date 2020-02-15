Общество

сегодня, 08:46

День памяти воинов-интернационалистов провели в липецкой колонии

11 1083
#УФСИН
День памяти воинов-интернационалистов провели в липецкой колонии

В ИК-6 отбывают наказания два бывших воина, проходивших службу в Афганистане.

В Центре социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению, расположенном в ИК-6, состоялся вечер памяти воинов-интернационалистов.

В ИК-6  отбывают наказание 23 осужденных, которые являются ветеранами боевых действий, из них двое осужденных выполняли интернациональный долг Демократической Республики Афганистан.

Сегодня исполняется 31 год со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. 

Фото: www.uznat.info

11 1083
#УФСИН

Комментарии (11)

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Ильф и Петров

20 минут назад
Какая тема для творчества
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georg

53 минуты назад
Интернациональный долг выполняли Советские героические воины ,действия которых осуждены сегодняшней властью и Президентом Нечего примазываться При капитализме интернационализма нет ,а есть только захват и грабеж Нечего валять дурку с немецким трехцветным Знаменем и драпированным Мавзолеем.
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Ld

57 минут назад
Да в познем союзе ублюдков было наделано немало, пощас разгребаем
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Перри Мейсон

сегодня, 11:45
Власть боится таких людей, как полковник Буданов
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Александр

сегодня, 11:42
Хорошо хоть в ик 6 вспоминают . А остальные забыты .
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Ld

сегодня, 11:33
Военно-полевой обман. Как забыли женщин, спасавших бойцов в Афганистане https://www.severreal.org/a/30432496.html
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LD

сегодня, 11:32
13 ноября 1986 года изнасиловали и сожгли продавца торгово-бытового предприятия №2307 (входила в 70 мотострелковую бригаду) Ольгу Поликарпову. В заключении военной прокуратуры сказано, что это "произошло в результате несчастного случая – пожара в подсобном помещении котельной солдатской столовой военной части 71176, где Поликарпова находилась по собственной инициативе во внеслужебное время. Гибель Поликарповой не связана с исполнением служебных обязанностей". Поэтому ее родные никаких положенных по закону выплат не получили.
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Ld

сегодня, 11:31
Алла Житкова, медсестра воинской части №91860 получила смертельное ранение от случайной пули, которую выпустил пьяный прапорщик 2 августа 1988 года. "Прапорщик из 345-го парашютно-десантного полка отмечал день десантника. Приехал в инфекционный госпиталь. Там у него вышла ссора (с женщиной), и он выстрелил из пистолета в стену. А стены – фанера. За стеной в это время другая женщина стелила постель, и он в нее попал. Прострелил ее, можно сказать, всю. Ее эвакуировали в Ленинград, где она от полученных ран умерла. Остался сын 12-ти лет", – рассказала телеграфистка Ирина Баронова, которая работала в Баграме на узле связи дивизии.
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За что воевали

сегодня, 09:42
Чтобы в лагеря заехать, х.. его знает
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??

сегодня, 09:23
а кто такие воины националисты ? Вот если я пойду бить соседа и его жену в соседний подьезд - то буду ли я считаться воином интернационалистом ?
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