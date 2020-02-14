сегодня, 13:37
В «Стрелке» объяснили поиск главного архитектора Липецка
Размещение вакансии в блоге профессионального сообщества — будничное дело для проекта института. За помощью в розыске специалиста для мэрии Липецка к ним никто не обращался.
- Блог программы Архитекторы.рф — площадка для профессионального сообщества, где публикуются новости о выпускниках программы, релевантные материалы и актуальные вакансии в сфере городского развития. Для последнего есть отдельная рубрика «Открытая вакансия». Так, например, были опубликованы новости о вакансии министра архитектуры и градостроительства Сахалинской области, главного архитектора Ейска, главного архитектора Великого Новгорода и др. Поэтому была опубликована новость и о должности главного архитектора Липецка, в команде, где работает выпускница программы Архитекторы.рф, - объяснили в «Стрелке».
Стоит заметить, что объявление о вакансии в мэрии Липецка на сайте Архитекторы.рф разместили уже после того, как кадровая служба городской администрации завершила прием документов от претендентов на должность главного архитектора. Собеседования с соискателями планировали провести еще в январе, но до сих пор конкурс не провели. Должность главного архитектора в Липецка вакантна с момента увольнения Татьяны Азовой весной 2019 года.
Архитекторы.рф — образовательный проект института «Стрелка». Участникам проекта — архитекторам в возрасте до 40 лет — предлагают бесплатно пройти офлайн-интенсив из образовательных модулей (лекции, семинары, встречи с экспертами и исследовательские поездки по городам России и Европы), повысить свои профессиональные навыки и обеспечить российские города квалифицированными специалистами для создания комфортной, разнообразной и жизнестойкой городской среды. Генеральный директор «ЛипецкГражданПроекта» Ксения Родяшина и начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева являются выпускницами проекта Архитекторы.рф.
Галина
Не надо ляля
Не надо ляля
неплохо , но
Много писанины
Вася
гость