Общество

сегодня, 13:37

В «Стрелке» объяснили поиск главного архитектора Липецка

7 1043
#главный архитектор
В «Стрелке» объяснили поиск главного архитектора Липецка

Размещение вакансии в блоге профессионального сообщества — будничное дело для проекта института. За помощью в розыске специалиста для мэрии Липецка к ним никто не обращался.

Пресс-служба института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разъяснила, как на сайт их проекта Архитекторы.рф попала вакансия главного архитектора Липецка. Ранее GOROD48 рассказывал о том, что в блоге профессионального сообщества разместили объявление насчет поиска претендента на высокую должность в администрации Липецка.

- Блог программы Архитекторы.рф — площадка для профессионального сообщества, где публикуются новости о выпускниках программы, релевантные материалы и актуальные вакансии в сфере городского развития. Для последнего есть отдельная рубрика «Открытая вакансия». Так, например, были опубликованы новости о вакансии министра архитектуры и градостроительства Сахалинской области, главного архитектора Ейска, главного архитектора Великого Новгорода и др. Поэтому была опубликована новость и о должности главного архитектора Липецка, в команде, где работает выпускница программы Архитекторы.рф, - объяснили в «Стрелке».

Стоит заметить, что объявление о вакансии в мэрии Липецка на сайте Архитекторы.рф разместили уже после того, как кадровая служба городской администрации завершила прием документов от претендентов на должность главного архитектора. Собеседования с соискателями планировали провести еще в январе, но до сих пор конкурс не провели. Должность главного архитектора в Липецка вакантна с момента увольнения Татьяны Азовой весной 2019 года.

Архитекторы.рф — образовательный проект института «Стрелка». Участникам проекта — архитекторам в возрасте до 40 лет — предлагают бесплатно пройти офлайн-интенсив из образовательных модулей (лекции, семинары, встречи с экспертами и исследовательские поездки по городам России и Европы), повысить свои профессиональные навыки и обеспечить российские города квалифицированными специалистами для создания комфортной, разнообразной и жизнестойкой городской среды. Генеральный директор «ЛипецкГражданПроекта» Ксения Родяшина и начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева являются выпускницами проекта Архитекторы.рф.
7 1043
#главный архитектор

Комментарии (7)

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Галина

18 минут назад
Ну Липецкая область теперь ЗАЖИВЕТ с такими архитекторами-выпускницами СТРЕЛКИ... Пока их работы не видно и навряд дли увидим... Липецкая область все больше начинает превращаться в большое село.
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Не надо ляля

35 минут назад
Ааааа.... или они ищут, кто из ИХ "выпускников" согласится на эту должность и уже под него сделают конкурс?......
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Не надо ляля

37 минут назад
Где эта Стрелка увидела вакансию? Подскажите-ка адрес в интернете с размещённым администрацией конкурсом на замещение???
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неплохо , но

сегодня, 14:15
где моя ЛЮБИМКА ? НЕНАГЛЯДНАЯ , как дела ?
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Много писанины

сегодня, 14:08
а зачем разместили объявление так и не понятно. Зачем? Кратко ответить могут? Для понтов? Министр архитектуры звучит, как президент Галактики
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Вася

сегодня, 13:56
А что , он сбежал ?
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гость

сегодня, 13:46
ксюша с наиной тупые это все знают,еще и матерятся
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