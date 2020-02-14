Общество
сегодня, 12:24
Из Липецка в Сухоборье пошёл автобус
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Для прямого сообщения посёлка Сухоборье Грязинского района (лагерь «Прометей») с Липецком сегодня запущен межмуниципальный маршрут №472 «Липецк – Сухоборье».
«Перевозки пассажиров будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям с выполнением рейсов от автовокзала «Липецк» в 06.50 и 14.00, от конечного пункта «Прометей» в 08.00 и 15.10», - сообщает областное управление дорог и транспорта.
«Перевозки пассажиров будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям с выполнением рейсов от автовокзала «Липецк» в 06.50 и 14.00, от конечного пункта «Прометей» в 08.00 и 15.10», - сообщает областное управление дорог и транспорта.
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Мария
Мария
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ого
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