Из Липецка в Сухоборье пошёл автобус

Для прямого сообщения посёлка Сухоборье Грязинского района (лагерь «Прометей») с Липецком сегодня запущен межмуниципальный маршрут №472 «Липецк – Сухоборье».



«Перевозки пассажиров будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям с выполнением рейсов от автовокзала «Липецк» в 06.50 и 14.00, от конечного пункта «Прометей» в 08.00 и 15.10», - сообщает областное управление дорог и транспорта.

