Общество

сегодня, 12:24

Из Липецка в Сухоборье пошёл автобус

7 1188
#транспорт
2
Из Липецка в Сухоборье пошёл автобус
Для прямого сообщения посёлка Сухоборье Грязинского района (лагерь «Прометей») с Липецком сегодня запущен межмуниципальный маршрут №472 «Липецк – Сухоборье».

«Перевозки пассажиров будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям с выполнением рейсов от автовокзала «Липецк» в 06.50 и 14.00, от конечного пункта «Прометей» в 08.00 и 15.10», - сообщает областное управление дорог и транспорта.
7 1188
#транспорт
2

Комментарии (7)

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Мария

4 минуты назад
Спасибо аллочка за подарок
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Мария

5 минут назад
Слава Богу а то Петя никого не возил издевательство было
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Дримлайнер

36 минут назад
6я палата жаждет вояж на этом красавце с фотки.
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Местный

42 минуты назад
главврач, о отлично, а вы на все маршруты такие справки выдаете? а то я тут рядом живу с бальничкой
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главврач

сегодня, 14:12
1, да, по справке из Плеханово проезд бесплатный
ответить

ого

сегодня, 14:12
Ух ты !
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1

сегодня, 13:54
Льготы действуют?
ответить

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