В мире
сегодня, 12:31
Паттинсон примерил образ Бэтмена
157
Актер в новой роли попал на видео.
Режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе Бэтмена, сообщает «Газета».
На кадрах можно разглядеть верхнюю часть костюма, эмблему летучей мыши и маску супергероя. На видео исполнитель главной роли выходит из темноты, подсвеченной красным светом. Зрители могут разглядеть верхнюю часть костюма, включая знаменитую эмблему летучей мыши, супергеройскую маску и подбородок актера. Тут же некоторые фанаты начали жаловаться, что и костюм не тот, и подбородок у Паттинсона недостаточно волевой. И сам он не в форме для Бэтмена. Но в целом образ встретили положительно. Как пишет «Российская газета», о достоинствах или недостатках происходящего еще говорить бессмысленно, но некоторые наблюдатели отмечают: пока все это смахивает на другого легендарного комикс-борца с преступностью — Сорвиголову.
Мировая премьера новой части трилогии запланирована на 25 июня 2021 года, напоминает «Комсомольская правда».
На кадрах можно разглядеть верхнюю часть костюма, эмблему летучей мыши и маску супергероя. На видео исполнитель главной роли выходит из темноты, подсвеченной красным светом. Зрители могут разглядеть верхнюю часть костюма, включая знаменитую эмблему летучей мыши, супергеройскую маску и подбородок актера. Тут же некоторые фанаты начали жаловаться, что и костюм не тот, и подбородок у Паттинсона недостаточно волевой. И сам он не в форме для Бэтмена. Но в целом образ встретили положительно. Как пишет «Российская газета», о достоинствах или недостатках происходящего еще говорить бессмысленно, но некоторые наблюдатели отмечают: пока все это смахивает на другого легендарного комикс-борца с преступностью — Сорвиголову.
#TheBatman#CameraTesthttps://t.co/M1tAE2aTA1— Matt Reeves (@mattreevesLA) February 13, 2020
Мировая премьера новой части трилогии запланирована на 25 июня 2021 года, напоминает «Комсомольская правда».
157