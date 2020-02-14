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Паттинсон примерил образ Бэтмена

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#кино
Паттинсон примерил образ Бэтмена

Актер в новой роли попал на видео.

Режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе Бэтмена, сообщает «Газета».

На кадрах можно разглядеть верхнюю часть костюма, эмблему летучей мыши и маску супергероя. На видео исполнитель главной роли выходит из темноты, подсвеченной красным светом. Зрители могут разглядеть верхнюю часть костюма, включая знаменитую эмблему летучей мыши, супергеройскую маску и подбородок актера. Тут же некоторые фанаты начали жаловаться, что и костюм не тот, и подбородок у Паттинсона недостаточно волевой. И сам он не в форме для Бэтмена. Но в целом образ встретили положительно. Как пишет «Российская газета», о достоинствах или недостатках происходящего еще говорить бессмысленно, но некоторые наблюдатели отмечают: пока все это смахивает на другого легендарного комикс-борца с преступностью — Сорвиголову.


Мировая премьера новой части трилогии запланирована на 25 июня 2021 года, напоминает «Комсомольская правда».
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#кино

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