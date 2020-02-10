Спорт

36 минут назад

Чемпионат области по вольной борьбе оказался богат на сенсации (ФОТО)

195
#Вольная борьба
1
Чемпионат области по вольной борьбе оказался богат на сенсации (ФОТО)

На ковре в Усмани зажглись новые «звездочки» олимпийского вида спорта.

Чемпионат и первенство Липецкой области-2020 по вольной борьбе принимал дворец спорта "Новое Поколение" в Усмани. По итогам турнира была сформирована сборная Липецкой области для участия в более крупных соревнованиях.

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.49 (1).jpeg

Соревнования начались с … награждения. Всех усманских тренеров, как радушных хозяев, наградили благодарственными письмами от ЛРОО «Федерация спортивной борьбы». А потом закипела работа – на ковре.

Тренеры отметили несколько сенсаций в турнире среди взрослых. Так, в финале в весовой категории до 57 кг молодой Хикматулло Юсупов из Грязей положил на лопатки липчанина Александра Болдырева.

В весовой категории 61 кг свои прошлогодние позиции чемпиона Липецкой области смог сохранить Данил Луконин (ОК СШОР, Усмань), а вот в следующем весе до 65 кг встретились Хати Дмитриев (ОК СШОР, Боринское) и вернувшийся из армии усманец Денис Смольянинов. Встреча получилась упорной, но итоговую победу одержал «дембель».

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.50 (1).jpeg

Еще одно «золото» хозяевам ковра принёс КМС Абдулла Алиомаров (до 70 кг), который в финале победил не менее опытного Антона Слепнёва из Матырского с неожиданно крупным счётом – 7:0.

Любопытный финал прошёл в весе до 75 кг – с участием братьев-близнецов, занимающихся в липецкой средней школе №9. В итоге Владислав Попов выиграл у своего брата Максима.

Чемпионом в весе до 79 кг стал Умар Гитиномагомедов (ОК СШОР, Грязи), а еще одна сенсация случилась в весе до 86 кг: липчанин Степан Ляпин из спортивной школы №9 взял верх над более старшим Владиславом Непшей (Матырский).

В остальных категориях чемпионами стали: 92 кг – Дмитрий Трубицын (Матырский), 97 кг – Кярам Тамоян, 125 кг – Михаил Асоян (оба ОК СШОР Боринское).

Прошли соревнования и среди юношей и девушек до 16 лет. «Золотые» медали получили: 32 кг - Артём Плотников, 35 кг - Даниил Сахаров, 38 кг - Григорий Сердюков (все ОК СШОР, Липецк), 41 кг Дмитрий Дешко (ОК СШОР Боринское), 44 кг - Александр Плотников), 48 кг - Дмитрий Чеботарёв, 52 кг - Данила Колаев (все трое - ОК СШОР, Усмань), 57 кг - Артём Артёмов (СШ-9), 62 кг - Дионисий Габбасов (ОК СШОР, Липецк), 68 кг - Максим Руткаускас (ДЮСШ Усмань), 75 кг - Владимир Смирнов (ДЮСШ, Грязи), 85 кг - Антон Матвиенко (Долгоруково), 100 кг - Семён Толчеев (СШ-9 ); 33 кг Алёна Трофименко (ДЮСШ Грязи), 36 кг - Надежда Михайличенко (ДЮСШ, Грязи), 39 кг - Мария Телегина (ДЮСШ, Усмань), 42 кг - Валерия Быковских (СШ-9), 46 кг - Яна Гончарова (СШ-9), 50 кг - Анна Игнатова (СШ-9), 58 кг - Диана Азизова (ДЮСШ, Красное), 70 кг - Елена Аникеева (СШ-9).

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.48 (1).jpeg

Тренеры чемпионов и победителей первенства: Сергей Конопкин, Юрий Коровин, Владимир Пешехонов, Роман Молодцов, Юрий Грибанов, Вясеслав Дроздов, Александр Назаров, Сергей Трубников, Сергей Яковлев, Владислав Попов, Владимир Клыков, Александр Андриянов, Александр Горелов, Александр Разводов.

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.50.jpeg

Участвовали борцы из липецких ОК СШОР, СШ09, БК «Сокол», БК «Спарта» (Матырский), а также представители Липецкого, Грязинского, Усманского, Чаплыгинского, Краснинского, Задонского, Долгоруковского, Становлянского, Добринского, Добровского районов.

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.49 (2).jpeg

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.49.jpeg

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.51.jpeg

WhatsApp Image 2020-02-10 at 15.12.52 (1).jpeg
195
#Вольная борьба
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Победа в «Русской Зиме» принесла Елене Коробкиной 75 тысяч рублей (ФОТО)
7
Победа в «Русской Зиме» принесла Елене Коробкиной 75 тысяч рублей (ФОТО)

сегодня, 15:55

Спорт
МХК «Липецк» дважды проиграл аутсайдерам из Кондопоги
#Хоккей #МХК "Липецк"
24
МХК «Липецк» дважды проиграл аутсайдерам из Кондопоги

вчера, 17:32

Спорт
Первую победу в 2020 году липецкий мини-футбол одержал над любителями из Самары, игравшими всемером
#Мини-футбол
1
Первую победу в 2020 году липецкий мини-футбол одержал над любителями из Самары, игравшими всемером

вчера, 17:03

Спорт
Липецк потерял еще одного спортивного менеджера
#Мини-футбол #футбол #"Металлург"
42
Липецк потерял еще одного спортивного менеджера

05.02.2020 12:35

Спорт
«Лыжня России» перенесена!
#Лыжня России
30
«Лыжня России» перенесена!

03.02.2020 12:44

Спорт
Данковские ушуисты настолько круты, что в 12 лет отбираются на первенство России (ФОТО)
#Ушу-саньда
Данковские ушуисты настолько круты, что в 12 лет отбираются на первенство России (ФОТО)

02.02.2020 17:24

Спорт