Ретро-GOROD48: как в Липецкой области создавалась «Единая Россия»

GOROD48 с помощью архивов телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7» продолжает вспоминать эпизоды новейшей истории Липецкой области.

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1 декабря 2001 года из политических объединений «Единство», «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия» была создана партия «Единая Россия».Через три месяца после создания «Единой России» в Липецке прошли учредительные собрания будущих единороссов. Первое из них закончилось скандалом: при выборе главы отделения делегаты учредительной конференции проголосовали на за того. Москве пришлось надавить, итоги этого собрания признали недействительным, и руководителем липецкого регионального отделения «Единой России» стал утвержденный в недрах партии человек. Сегодня, наверное, мало кто помнит первого «шефа» отделения партии власти. А им в 2002 году стал Евгений Сыров, тогда возглавлявший строительную компанию «Монолит», ныне гендиректор ООО «Спецфундаментсрой».Через полгода Липецк готовился к выборам мэра. Молодое отделение «ЕР» не могло выдвигать кандидатуру от партии официально, но имело право рекомендовать на пост мэра своего человека. ЛРО «Единая Россия» рекомендовало на этот пост депутат городского Совета Михаила Гулевского. Осенью 2002 года Михаил Гулевский победит на выборах и станет главой Липецка на долгих 13 лет.В марте 2003 года журналисты ТВК рассказали о болезнях роста партии. Через год после создания единороссы признали ошибки и промахи, отсутствие внятной идеологии и программы реальных дел. Удивительно, но в пример себе липецкие единороссы поставили отделение КПРФ! Ту конференцию единороссов вполне можно считать исторической. На ней присутствовала даже не самокритика, а самобичевание. Делегаты смотрели в объективы камеры чуть ли не со слезами позора на глазах.