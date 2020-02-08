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Ретро-GOROD48: как в Липецкой области создавалась «Единая Россия»

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#ретро-GOROD48 #"Единая Россия"
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Ретро-GOROD48: как в Липецкой области создавалась «Единая Россия»

GOROD48 с помощью архивов телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7» продолжает вспоминать эпизоды новейшей истории Липецкой области.

1 декабря 2001 года из политических объединений «Единство», «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия» была создана партия «Единая Россия».

Через три месяца после создания «Единой России» в Липецке прошли учредительные собрания будущих единороссов. Первое из них закончилось скандалом: при выборе главы отделения делегаты учредительной конференции проголосовали на за того. Москве пришлось надавить, итоги этого собрания признали недействительным, и руководителем липецкого регионального отделения «Единой России» стал утвержденный в недрах партии  человек. Сегодня, наверное, мало кто помнит первого «шефа» отделения партии власти. А им в 2002 году стал Евгений Сыров, тогда возглавлявший строительную компанию «Монолит», ныне гендиректор ООО «Спецфундаментсрой».  

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Через полгода Липецк готовился к выборам мэра. Молодое отделение «ЕР» не могло выдвигать кандидатуру от партии официально, но имело право рекомендовать на пост мэра своего человека. ЛРО «Единая Россия» рекомендовало на этот пост депутат городского Совета Михаила Гулевского. Осенью 2002 года Михаил Гулевский победит на выборах и станет главой Липецка на долгих 13 лет.

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В марте 2003 года журналисты ТВК рассказали о болезнях роста партии.  Через год после создания единороссы признали ошибки и промахи, отсутствие внятной идеологии и программы реальных дел. Удивительно, но в пример себе липецкие единороссы поставили отделение КПРФ! Ту конференцию единороссов вполне можно считать исторической. На ней присутствовала даже не самокритика, а самобичевание. Делегаты смотрели в объективы камеры чуть ли не со слезами позора на глазах. 

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14 553
#ретро-GOROD48 #"Единая Россия"
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Комментарии (14)

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Единисосы

3 минуты назад
Это погибель всего живого на планете земля
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Петя

16 минут назад
Дона Роза, если Вы не интересуетесь политикой , то политика может заинтересоваться Вами.
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Не верь, не бойся, не проси..

28 минут назад
"ПЕНСИОНЕР", Вы правы это объединение сил БУРЖУАЗНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ! Рабочие, пенсионеры, крестьяне и просто население в ней НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫ, а посему она защищает интересы крупной буржуазии и олигархата! Чуждая народу организация...
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А потом снова зима...

29 минут назад
Дона Роза,
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Дона Роза

33 минуты назад
Жду весну! Посажу цветы, приведу в порядок кустарники, в теплицу посажу огурцы, помидоры, посею зелень, все вокруг цветёт, птицы поют, а я в беседке пью кофе с вкусненьким и наср@ на политику.
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ВЛКСМ

39 минут назад
Ну и рожи на фото одно ворье !
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Пенсионер

43 минуты назад
Пришел мастер на роскомандировку и заявил чтобы вся бригада написала заявления на вступления в партию Единая Россия , если хотим работать . Потом через неделю сказал что все отменили рабочим туда вступать не надо . Так эта партия стала партией воров чиновников и их прихвостней ! Только правда и ничего кроме правды ! А могла стать истиной народной но увы и ах .
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Правильно Кошелев сказал,

44 минуты назад
Что нет единой идеологии у партии.Но потом она появилась:грабь,воруй,тащи и ртом,и жо.ой)))
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рвотный рефлекс

49 минут назад
Это единственное,что вызывает эта галиматья.В области почти полтора миллиона человек,а рассказать кроме как о становлении едрисоты не о ком.Му...доголовый админ,ты-то должен знать о том,что даже движение мышки-оставляет след на ПК,а уж такие статейки на разных серваках и зеркалах останутся чуть ли не навечно в истории планеты.Не пойму я тебя-ты друг или под хвостик балуешься?Вроде как невзначай оствишь след об этой банде в сети (а потом будет люстрация и мы их всех умножим на 0),а с др. стороны-ты одноклеточный блокировал и удалял коменты простых жителей когда твой царь плешивый приезжал к челяди.В любом случае-лучше открой пост и каких-нибудь свалках в СНТ и ГСК-скоро весна и люди потянутся на дачи,чем тратить место про этих уе...пков.Давай фактов побольше и фото,нам это пригодится.
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Ничего не изменилось

50 минут назад
С тех времен.Как скажут "сверху",тот и победит на выборах.Подскажут,поправят,подкорректируют,наставят на путь истинный.
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