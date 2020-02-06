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В Липецке гибнет свиристель

23 1738
#гибель птицы
2
В Липецке гибнет свиристель

Несколько погибших птиц обнаружены на улице Терешковой.

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В редакцию GOROD48 поступил звонок то жителя города о сидящей на улице Терешковой у дома №16 экзотической птице, которая «наверное погибает».

Оказалось, что птица вовсе не экзотическая, - это обычная свиристель. Три уже умерших птицы лежат в нескольких метрах друг от друга, рядом сидела еще одна «набухшая» свиристель (у птиц один из главных признаков нездоровья и скорой гибели). 

Рядом с птицами россыпи расклеванных ягод рябины. 

В конце прошлого года и начале нынешнего из разных регионов страны сообщали о  пьяных свиристелях, которые наклевались забродивших в теплую погоду ягод. Организм свиристелей не переносит алкоголь, и птица быстро отключается. Не исключено, что липецкий случай из того же ряда, однако если в теплую погоду свиристели приходят в себя, то из-за наступившего в Липецке похолодания они могли просто замерзнуть. 

Редакция GOROD48 поставила в известность о происходящем управление ветеринарии Липецкой области и на улицу Терешковой должны отправиться эпизотологи. Ветеринары призывают не брать в руки мертвых птиц, так как их гибель может оказаться результатом и какой-нибудь опасной болезни.

Напомним, минувшей осенью в Липецке и Ельце отмечался массовый мор ворон, галок и грачей. Анализы показали, что птицы погибли из-за отравления крысиным ядом.


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23 1738
#гибель птицы
2

Комментарии (23)

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skrip

7 минут назад
обыкновенный птичий грипп
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Пенсионер

20 минут назад
Это Уваркина своими каровниками всю экологию портит .
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Пипецкий митолизд

27 минут назад
Это НЛМК воздух засрал....
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Хуцпа

30 минут назад
дебилы млять, Не волнуйтесь так, все по плану.
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дебилы млять

37 минут назад
в липецке мрут люди как мухи ,а у них свирестель......
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Быстрее!

45 минут назад
Алекс, боюсь, тут не то что рябина, а спирт неразбавленный уже нужен. Сейчас вышел перекурить в водолазке и ветровке, открыл окно в лоджии, так за 3 минуты замёрз, а как там люди столько времени без тепла-вообще ох...ть.
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Перри Мейсон

48 минут назад
Путин?)))
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Алекс

54 минуты назад
Быстрее!, согласен про птах писать могут а про то что Сырский Рудник уже двое суток без отопления и горячей воды это норм хоть са иди рябину клюй для согреву
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Гость

54 минуты назад
Птичку.. Жалко
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Котэ

56 минут назад
шаурмист, Нет. Я не верю, я не верю, Что без причины дышишь ты, Что я живу по совпаденью... Я верю в Бога Доброты
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