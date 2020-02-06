Происшествия
сегодня, 16:23
В Липецке гибнет свиристель
23 1738
Несколько погибших птиц обнаружены на улице Терешковой.
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В редакцию GOROD48 поступил звонок то жителя города о сидящей на улице Терешковой у дома №16 экзотической птице, которая «наверное погибает».
Оказалось, что птица вовсе не экзотическая, - это обычная свиристель. Три уже умерших птицы лежат в нескольких метрах друг от друга, рядом сидела еще одна «набухшая» свиристель (у птиц один из главных признаков нездоровья и скорой гибели).
Рядом с птицами россыпи расклеванных ягод рябины.
В конце прошлого года и начале нынешнего из разных регионов страны сообщали о пьяных свиристелях, которые наклевались забродивших в теплую погоду ягод. Организм свиристелей не переносит алкоголь, и птица быстро отключается. Не исключено, что липецкий случай из того же ряда, однако если в теплую погоду свиристели приходят в себя, то из-за наступившего в Липецке похолодания они могли просто замерзнуть.
Редакция GOROD48 поставила в известность о происходящем управление ветеринарии Липецкой области и на улицу Терешковой должны отправиться эпизотологи. Ветеринары призывают не брать в руки мертвых птиц, так как их гибель может оказаться результатом и какой-нибудь опасной болезни.
Напомним, минувшей осенью в Липецке и Ельце отмечался массовый мор ворон, галок и грачей. Анализы показали, что птицы погибли из-за отравления крысиным ядом.
Оказалось, что птица вовсе не экзотическая, - это обычная свиристель. Три уже умерших птицы лежат в нескольких метрах друг от друга, рядом сидела еще одна «набухшая» свиристель (у птиц один из главных признаков нездоровья и скорой гибели).
Рядом с птицами россыпи расклеванных ягод рябины.
В конце прошлого года и начале нынешнего из разных регионов страны сообщали о пьяных свиристелях, которые наклевались забродивших в теплую погоду ягод. Организм свиристелей не переносит алкоголь, и птица быстро отключается. Не исключено, что липецкий случай из того же ряда, однако если в теплую погоду свиристели приходят в себя, то из-за наступившего в Липецке похолодания они могли просто замерзнуть.
Редакция GOROD48 поставила в известность о происходящем управление ветеринарии Липецкой области и на улицу Терешковой должны отправиться эпизотологи. Ветеринары призывают не брать в руки мертвых птиц, так как их гибель может оказаться результатом и какой-нибудь опасной болезни.
Напомним, минувшей осенью в Липецке и Ельце отмечался массовый мор ворон, галок и грачей. Анализы показали, что птицы погибли из-за отравления крысиным ядом.
23 1738
skrip
Пенсионер
Пипецкий митолизд
Хуцпа
дебилы млять
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