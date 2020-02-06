Прокуратура принимает жалобы на немотивированное подорожание противовирусных препаратов и масок

В прокуратуре Советского района Липецка открыта горячая линия по обеспечению населения медицинскими масками и противовирусными лекарственными препаратами, а также соблюдения законности при ценообразовании на такие товары в аптечных организациях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, горячая линия работает с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по номерам 77-26-20 и 25-08-17.

Сообщить информацию о нарушениях можно также на адрес электронной почты прокуратуры района: sp@prokuratura.lipetsk.ru .

По всем сообщениям прокуратура в рамках своей компетенции проведет проверки и в случае необходимости примет весь комплекс мер прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных.