Общество

13 минут назад

Прокуратура принимает жалобы на немотивированное подорожание противовирусных препаратов и масок

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#цены #медицинские маски
Прокуратура принимает жалобы на немотивированное подорожание противовирусных препаратов и масок

В прокуратуре Советского района Липецка открыта горячая линия по обеспечению населения медицинскими масками и противовирусными лекарственными препаратами, а также соблюдения законности при ценообразовании на такие товары  в аптечных организациях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, горячая линия работает с 09.00 до 13.00 и с 14.00  до 18.00 по номерам 77-26-20 и 25-08-17. 

Сообщить информацию о нарушениях можно также на адрес электронной почты прокуратуры района:   sp@prokuratura.lipetsk.ru.

По всем сообщениям прокуратура в рамках своей компетенции  проведет проверки и в случае необходимости примет весь комплекс мер прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных.  

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#цены #медицинские маски

Комментарии (2)

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Сергей 13

1 минуту назад
Я, не царское это дело.А шо,кто то думает,шо они и реагировать будут?
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Я

4 минуты назад
А чего прокуратуре на жопе сидеть и жалобы ждать? Пусть встает и в рейд по аптекам пи...ет.
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