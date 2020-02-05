Общественный совет при областном управлении МВД постарается примирить участников данковской истории

Общественный совет при УМВД России по Липецкой области ознакомился с материалами проверки происшествия, имевшего место в городе Данкове, в ходе которого две 16-летние девушки избили двух 14-летних школьниц, ранее причинивших побои своей 12-летней подруге. Общественный совет взял под контроль ход проведения проверки, предпримет все усилия для примирения сторон конфликта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



«Члены общественного совета совместно со специалистами из области культуры, искусства, спорта, семейной психологии, медицины, правоохранительных органов проведут в школьных и родительских аудиториях профилактические мероприятия, направленные на снижение напряжения вокруг длящегося конфликта, установления позитивного, комфортного климата и предотвращения негативных последствий«, - добавили в пресс-службе.

