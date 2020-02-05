Общество

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Общественный совет при областном управлении МВД постарается примирить участников данковской истории

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Общественный совет при областном управлении МВД постарается примирить участников данковской истории
Общественный совет при УМВД России по Липецкой области ознакомился с материалами проверки происшествия, имевшего место в городе Данкове, в ходе которого две 16-летние девушки избили двух 14-летних школьниц, ранее причинивших побои своей 12-летней подруге. Общественный совет взял под контроль ход проведения проверки, предпримет все усилия для примирения сторон конфликта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

«Члены общественного совета совместно со специалистами из области культуры, искусства, спорта, семейной психологии, медицины, правоохранительных органов проведут в школьных и родительских аудиториях профилактические мероприятия, направленные на снижение напряжения вокруг длящегося конфликта, установления позитивного, комфортного климата и предотвращения негативных последствий«, - добавили в пресс-службе.  
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Комментарии (20)

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цирк

7 секунд назад
общественный совет мвд-мороз по кожи-37 годом запахло ,их как выбирали туда и кто за них голосовал-
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Смех без причины

2 минуты назад
Викторм, а потом скажут 90 летние ,80 летних , за 95 летних , и все поверят ! Ха ха !
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Просто

3 минуты назад
А когда и на каком канале показывали? Это пипеццц...наше общество!!!!
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Дед

5 минут назад
Беда-то в том, что сегодня у юных и молодых людей нет в жизни четких достижимых целей, к которым бы они могли стремиться! Лишь единицы из них будут иметь возможность вырваться из заколдованного круга : безработица, бедность, бесперспективность для себя и своих будущих детей. Пока эти явления в стране прогрессируют, безнравственность будет процветать. Это беда молодого поколения!!!
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молодой тупняк

9 минут назад
Это ещё раз доказывает что когда обижают слабых, заступаться нельзя, держитесь девчонки, будет вам урок, я бы за самосуд в таком случае оштрафовал бы вас на 500 рублей и всё. Обращаюсь ко всем, когда вы видите что кого-то бьют, грабят, насилуют, убивают и просят о помощи, притворитесь глухонемыми и проходите мимо, заступится и остаться чистым перед законом не получится, вас будут судить! Такие у нас законы.
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Викторм

9 минут назад
В общем, ответочка прилетела, и сразу удивлённые рожи "А нас за что"?!
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Вопрос

21 минуту назад
Интересно, почему мамашки побежали писать заявление в полицию. Когда с ними беседовали по поводу их отмороженных дочурок, мамашки ржали. Получается, что это очень весело, когда бьют твоего ребенка. Недоматери, нестыковочка выходит.
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Ещё

32 минуты назад
Обязательно надо привлечь к ответственности и наказать тех, кто снимал это видео !
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Правда

36 минут назад
Пипец кто первая походу будет лишатся девственности с альфа самцом выясняли
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Викторм

46 минут назад
Мдаа... Уже на федеральных каналах показывают. Прославились. Кстати, необходимо и этих "операторов" к ответственности привлечь. Так, сперматозоиды, не парни... Весело им было, душным козлам...
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