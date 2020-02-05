22 минуты назад
В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Около двух часов дня на улице 9 микрорайон 49-летний водитель автобуса допустил падение 73-летней пассажирки. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
4 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 969 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 495 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 49 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.