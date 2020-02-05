Происшествия

22 минуты назад

В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины

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#авария #ДТП
В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 февраля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись «ВАЗ-2114» с 18-летним водителем за рулем и «Лада-Веста» под управлением 32-летнего мужчины. В аварии пострадали две пассажирки «Весты» - 35-летняя женщина после оказания помощи была отпущена, а 32-летняя – госпитализирована.

Около двух часов дня на улице 9 микрорайон 49-летний водитель автобуса допустил падение 73-летней пассажирки. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

4 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 969 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 495 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 49 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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