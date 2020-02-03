Происшествия

30 минут назад

Грабители заманили посетителей ночного клуба в безлюдное место

5 469
#ограбления
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Грабители заманили посетителей ночного клуба в безлюдное место

Прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об аресте одного из участников нападения на двоих липчан. 

Сегодня управление МВД по Липецкой области сообщило о задержании по подозрению в ограблении 39-летнего мужчины 21-летнего ранее судимого жителя Липецка. По данным полиции, он отнял у мужчины 20 000 рублей. В прокуратуре региона рассказали подробности нападения:

«По версии следствия, 21 января ночном клубе «Маска» четверо молодых людей заметили двух мужчин, у одного из которых при была значительная денежная сумма. Они попросили мужчин помочь вытолкнуть автомобиль, завели в безлюдное на улице Скороходова и напали на них. От удара в спину один из потерпевших потерял сознание, а второго избивали, пока он также не оказался на земле. После чего нападавшие забрали у мужчин все деньги».

Один из избитых мужчин находится в больнице с ушибом головного мозга. На иждивении у него четверо малолетних детей. 

Подозреваемый сознался в совершении преступления. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

5 469
#ограбления
1

Комментарии (5)

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Серафима Глюкина

6 минут назад
Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других.
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Гулевский

7 минут назад
Маска - армянское место
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ИК-3

7 минут назад
Тройка в ожидании очередного клиента.
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Алексей

9 минут назад
Милая Оксана, сиди, кто тебе не даёт?
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Милая Оксана

13 минут назад
С четырьмя детьми, надо дома сидеть, а не по кабакам шляться!
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