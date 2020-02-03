30 минут назад
Грабители заманили посетителей ночного клуба в безлюдное место
Прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об аресте одного из участников нападения на двоих липчан.
«По версии следствия, 21 января ночном клубе «Маска» четверо молодых людей заметили двух мужчин, у одного из которых при была значительная денежная сумма. Они попросили мужчин помочь вытолкнуть автомобиль, завели в безлюдное на улице Скороходова и напали на них. От удара в спину один из потерпевших потерял сознание, а второго избивали, пока он также не оказался на земле. После чего нападавшие забрали у мужчин все деньги».
Один из избитых мужчин находится в больнице с ушибом головного мозга. На иждивении у него четверо малолетних детей.
Подозреваемый сознался в совершении преступления. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Серафима Глюкина
Гулевский
ИК-3
Алексей
Милая Оксана