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Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Липецкие Бонни и Клайд украли продуктов на 6,2 тысячи рублей, cпрятав их под одежду и в карманы
Происшествия
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57 минут назад
Липецкие Бонни и Клайд украли продуктов на 6,2 тысячи рублей, cпрятав их под одежду и в карманы
35-летнйи липчанин ранее уже попадался на краже.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в апреле этого года в одном магазинов АО «Тандер» муж и жена спрятали товары под верхнюю одежду и в карманы, и покинули торговый зал, минуя кассовую зону.
Вину пара полностью признала и возместили причинённый ущерб. 35-летний мужчина уже был судим за кражу и приговор ему вынесли по совокупности преступлений, частичного присоединив неотбытую часть наказания.
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