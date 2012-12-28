Липецкие Бонни и Клайд украли продуктов на 6,2 тысячи рублей, cпрятав их под одежду и в карманы

35-летнйи липчанин ранее уже попадался на краже.

Левобережный районный суд приговорил 35-летнего мужчину к 320 часам обязательных работ, а его 41-летнюю жену — к штрафу в 20 000 рублей за кражу из магазина товаров на 6,2 тысячи рублей.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в апреле этого года в одном магазинов АО «Тандер» муж и жена спрятали товары под верхнюю одежду и в карманы, и покинули торговый зал, минуя кассовую зону.Вину пара полностью признала и возместили причинённый ущерб. 35-летний мужчина уже был судим за кражу и приговор ему вынесли по совокупности преступлений, частичного присоединив неотбытую часть наказания.