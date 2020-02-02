Липчанка вынесла под юбкой 10 кг украденной еды

Мужчины-воры тоже отличаются криминальной изобретательностью.

Мировые судья Липецка рассмотрели два дела в отношении местных жителей, попавшихся на кражах из магазинов. Оба вора применили криминальную смекалку и использовали для краж свою одежду.



В судебном участке №2 Левобережного района рассматривали уголовное дело в отношении ранее несудимой жительницы Липецка. Женщина призналась, что украла продукты из магазина 7 октября 2019 года. Для преступления женщина использовала свою юбку с потайными внутренними карманами. Злоумышленница смогла поместить под нее шесть плиток шоколада, четыре пачки пельменей, три упаковки полуфабрикатов, пару палок колбасы, три упаковки охотничьих колбасок и четыре окорока. Всего – свыше 10 кг продуктов на 2 538 рублей.



Мировой судья судебного участка №12 Советского района Липецка рассмотрел материалы дела в отношении ранее судимого за грабежи и мошенничество мужчины. На этот раз он попался на краже утюга из сетевого магазина техники. Преступление было совершено 6 октября прошлого года. Мужчина взял со стеллажа утюг «Tefal» , спрятал под свою куртку и покинул магазин.



Обоих воров вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Представитель магазина женщину-воровку простил, и уголовное дело в отношении нее было прекращено. А вот мужчину приговорили к сроку. Но без лишения свободы – 10 месяцев условного срока с годом испытательного. Свои товары магазины обратно так и не получили.