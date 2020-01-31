Общество

36 минут назад

Организаторы фейерверка в Быхановом саду нарушили правила использования воздушного пространства

3 271
#воздушное пространство
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Организаторы фейерверка в Быхановом саду нарушили правила использования воздушного пространства

Управление государственного авиационного надзора по Центральному Федеральному округу оштрафовало юридическое лицо и директора ООО «Браво» на 350 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства.

Как сообщает Липецкая транспортная прокуратура, установлено, что на территории парка «Быханов Сад» компания ООО «Браво» запускала фейерверк, не уведомив о нем соответствующее ведомство. Кроме того, парк «Быханов сад» находится в зоне воздушных подходов аэропорта «Липецк», в связи с чем запуск фейерверков на его территории запрещен. 

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц прокуратурой возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства).
3 271
#воздушное пространство
2

Комментарии (3)

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Мнение

4 минуты назад
Салюты продаются на каждом шагу и никто не говорит где можно запускать а где нет. Давайте вообще тогда запретим салюты. Я живу на Папина 37 и мой балкон выходит практически на пристроенный к нашему дому магазин фейерверки. Не дай Бог пожар и если я не сгарю, то точно буду расстрелян ракетами из этого магазина. Кто разрешил впритык к дому распалагать магазин фейерверков?
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Бригантина вообще в лесу

14 минут назад
А все лето херачат салюты, несмотря на противопожарный режим...
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Кафе Алмаз на 24 районе

15 минут назад
Каждые выходные салютуют после 23.00 и плевать им на всех
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