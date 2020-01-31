36 минут назад
Организаторы фейерверка в Быхановом саду нарушили правила использования воздушного пространства
Управление государственного авиационного надзора по Центральному Федеральному округу оштрафовало юридическое лицо и директора ООО «Браво» на 350 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства.
По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц прокуратурой возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства).
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