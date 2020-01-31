Происшествия

сегодня, 14:18

Рыбак провалился под лед напротив левого берега

10 873
#происшествия на воде
Рыбак провалился под лед напротив левого берега

Мужчина получил переохлаждение.

Сегодня в 13.06 во время патрулирования акватории в районе НЛМК маневренная поисково-спасательная служба Управления государственной противопожарной спасательной службы  обнаружила рыбака, провалившегося под лёд.

- Спасатели по рации вызвали судно на воздушной подушке и доставили рыбака на берег. Мужчина получил серьезное переохлаждение, после оказания первой помощи спасатели передали его бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГПСС.

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10 873
#происшествия на воде

Комментарии (10)

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Обман.

1 минуту назад
Факт, Только полный м у д о з в о н пишет такие комментарии.
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98764321

4 минуты назад
12346789, Сам тони су*а!!!
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нн

9 минут назад
Все т.н. "рыбаки" при такой погоде-камикадзе.А нельзя ли его привлечь за пропоганду суицида?
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12346789

12 минут назад
как они за.е..б..ли в 5 утра в 40м автобусе, пусть все утонут
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Ик-3

23 минуты назад
Это всё наигранно, типа работают. Короче, петухи.
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Идиот

24 минуты назад
Нужно штраф выписывать. Куда прётся, льда нет?
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Я

33 минуты назад
Показуха....
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Факт

36 минут назад
Только конченный д о л б о е б выйдет на лед в такую погоду
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Animal planet

40 минут назад
Какой то конченный,зачем он при такой аномально теплой погоде поперся на рыбалку. Лучше бы собаку завел и гулял бы с ней.
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Рыбак

46 минут назад
Ну, и стоило рисковать своей жизнью, ради какое-то силявки? Я думаю, что нет!
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