Происшествия
сегодня, 14:18
Рыбак провалился под лед напротив левого берега
Мужчина получил переохлаждение.
Сегодня в 13.06 во время патрулирования акватории в районе НЛМК маневренная поисково-спасательная служба Управления государственной противопожарной спасательной службы обнаружила рыбака, провалившегося под лёд.
- Спасатели по рации вызвали судно на воздушной подушке и доставили рыбака на берег. Мужчина получил серьезное переохлаждение, после оказания первой помощи спасатели передали его бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГПСС.
- Спасатели по рации вызвали судно на воздушной подушке и доставили рыбака на берег. Мужчина получил серьезное переохлаждение, после оказания первой помощи спасатели передали его бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГПСС.
Обман.
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