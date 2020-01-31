Рыбак провалился под лед напротив левого берега

Мужчина получил переохлаждение.

Сегодня в 13.06 во время патрулирования акватории в районе НЛМК маневренная поисково-спасательная служба Управления государственной противопожарной спасательной службы обнаружила рыбака, провалившегося под лёд.- Спасатели по рации вызвали судно на воздушной подушке и доставили рыбака на берег. Мужчина получил серьезное переохлаждение, после оказания первой помощи спасатели передали его бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГПСС.