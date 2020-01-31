13 минут назад
В столкновении на площади Героев пострадала 29-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
На улице Звездной 31-летний водитель «Тойоты» во дворе одного из домов сбил 38-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.
Днем на площади Победы 46-летняя женщина, управляя автобусом, сбила 10-летнего мальчика. Он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 907 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 506 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.