В столкновении на площади Героев пострадала 29-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 января в Липецке на улице Гагарина столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 23-летнего водителя и «Ауди» с 46-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 29-летняя пассажирка семерки – с травмами ее госпитализировали.

На улице Звездной 31-летний водитель «Тойоты» во дворе одного из домов сбил 38-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

Днем на площади Победы 46-летняя женщина, управляя автобусом, сбила 10-летнего мальчика. Он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 907 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 506 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.