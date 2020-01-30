Происшествия

сегодня, 13:32

Полицейские нашли на улице Ковалева фальсифицированное спиртное на почти четыре миллиона рублей

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#фальсификат
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Полицейские нашли на улице Ковалева фальсифицированное спиртное на почти четыре миллиона рублей

Сотрудники полиции в ходе обыска гаража расположенного на улице Ковалева нашли нелегальную алкогольную продукцию. Спиртное для дальнейшей продажи хранил 56-летний мужчина.

«Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области пресечена незаконная деятельность по обороту фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Предварительно установлено, что 56-летний гражданин для дальнейшей реализации купил и хранил немаркированную алкогольную продукцию различных наименований», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Спиртное полицейские изъяли. По предварительным оценкам, его стоимость составляет  более 3 700 000 рублей.

Возбуждены да уголовных дела по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции») и ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).


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#фальсификат
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Комментарии (2)

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Не может быть!

57 минут назад
Ну, раз нашли - берите себе. Выпейте теперь это сами всё.
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Вчера крышевали

58 минут назад
а сегодня нашли нормально
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