сегодня, 13:32
Полицейские нашли на улице Ковалева фальсифицированное спиртное на почти четыре миллиона рублей
Сотрудники полиции в ходе обыска гаража расположенного на улице Ковалева нашли нелегальную алкогольную продукцию. Спиртное для дальнейшей продажи хранил 56-летний мужчина.
Спиртное полицейские изъяли. По предварительным оценкам, его стоимость составляет более 3 700 000 рублей.
Возбуждены да уголовных дела по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции») и ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).
Не может быть!
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