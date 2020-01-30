Экономика

сегодня, 07:34

В Липецкой области ржаной хлеб остается самым дешевым в Черноземье

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#цены #инфляция
В Липецкой области ржаной хлеб остается самым дешевым в Черноземье

В Липецкой области всего пять продуктов оказались в декабре в перечне самых дешевых в Черноземье. 

В декабре в Липецкой области были самые дешевые в Черноземье вареная колбаса, подсолнечное масло, яйца, ржаной и ржано-пшеничный хлеб и картофель, самой дорогой оказалась пшеничная мука.   

Так, килограмм вареной колбасы стоил 323,80 рублей, самой дорогой она оказалась в Курской области (351,99 рублей). Цена килограмма подсолнечного масла была 85,74 рублей против 95,06 рублей в Белгородской области, десяток яиц стоил 54,76 рублей (в Курской области — 62,80 рублей). Традиционно дешевым остается ржаной и ржано-пшеничный хлеб, цена которого составила в декабре 37,71 рублей за килограмм, тогда как в Тамбовской области — 44,74 рубля. Килограмм картофеля стоил в среднем 15,49 рублей за килограмм против 18,98 рублей в Курской области.  

Самой дорогой оказалась пшеничная мука: цена за килограмм составила 34,50 рублей. В Воронежской области она была дешевле — 32,80 рублей.   

Литр водки стоил 559,77 рублей, традиционно самую низкую планку удерживает Белгородская область (547,20 рублей), а самую высокую — Воронежская область (646,55 рублей), сообщает Липецкстат. 

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#цены #инфляция

Комментарии (5)

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чтобы не забывали

1 минуту назад
Что настоящий хлеб, полезный для здоровья - о котором говорится в Библии - это хлеб грубого помола с отрубями! А не то дрожжеове авно чем заполнены полки и пекарни. Хлеб грубого помола с отрубями! Всё остальное - путь к онкологии и проблемам с ЖКТ. Виталий Островский на совём ютуб канале открыто говорит - что у богатых есть свои закрытые клубы с денежным взносом, и там они едят тольеко хлеб грубого помола с отрубями и делятся опытом. Но обычным холопам эта инфа недоступна, так как их дело - жРать,рЖать,сRать.
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Забыли

12 минут назад
Про пальмовый жир он тоже недорогой
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уже традиция

12 минут назад
Не покупать липецкий хлеб, и мясо молочные изделия. Дешёво не значит качественно.
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Сонечка Калачёва

сегодня, 07:55
И самым плохим на вкус, который невозможно есть!
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гость

сегодня, 07:50
самые дешевые цены в Липецке на продукты которые невозможно есть
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