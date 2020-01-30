В Липецкой области ржаной хлеб остается самым дешевым в Черноземье

В Липецкой области всего пять продуктов оказались в декабре в перечне самых дешевых в Черноземье.



В декабре в Липецкой области были самые дешевые в Черноземье вареная колбаса, подсолнечное масло, яйца, ржаной и ржано-пшеничный хлеб и картофель, самой дорогой оказалась пшеничная мука.



Так, килограмм вареной колбасы стоил 323,80 рублей, самой дорогой она оказалась в Курской области (351,99 рублей). Цена килограмма подсолнечного масла была 85,74 рублей против 95,06 рублей в Белгородской области, десяток яиц стоил 54,76 рублей (в Курской области — 62,80 рублей). Традиционно дешевым остается ржаной и ржано-пшеничный хлеб, цена которого составила в декабре 37,71 рублей за килограмм, тогда как в Тамбовской области — 44,74 рубля. Килограмм картофеля стоил в среднем 15,49 рублей за килограмм против 18,98 рублей в Курской области.



Самой дорогой оказалась пшеничная мука: цена за килограмм составила 34,50 рублей. В Воронежской области она была дешевле — 32,80 рублей.



Литр водки стоил 559,77 рублей, традиционно самую низкую планку удерживает Белгородская область (547,20 рублей), а самую высокую — Воронежская область (646,55 рублей), сообщает Липецкстат.



