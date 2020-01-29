56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой

Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве пожилой женщины металлической трубой.

Обвиняемым по делу проходит неработающий и не имеющий постоянного места жительства 56-летний грязинец.



- По версии следствия, 13 ноября прошлого года он убил свою мать в ее квартире. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине не менее 15 ударов металлической трубой по голове и груди, - сообщает прокуратура Липецкой области.



Грязинский межрайонный прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения.



Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





