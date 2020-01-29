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56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой
Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве пожилой женщины металлической трубой.
- По версии следствия, 13 ноября прошлого года он убил свою мать в ее квартире. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине не менее 15 ударов металлической трубой по голове и груди, - сообщает прокуратура Липецкой области.
Грязинский межрайонный прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.