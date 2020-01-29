Общество
52 минуты назад
По жалобе жителей переулка Любимый в прокуратуру началась проверка
Липчане обратили внимание Константина Кожевникова на действия проходящего по делу Ольги Крючковой застройщика.
«В прокуратуру области поступило обращение жителей переулка Любимый в Липецке, требующих привлечь к ответственности лиц , разрешивших строительство на земельном участке, полученном в результате противоправных действий фигурантов громкого коррупционного скандала, в т.ч. бывшего начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой. В рамках полномочий по рассмотрению обращений и заявлений граждан прокуратура проверит доводы заявителей и примет соответствующие меры реагирования», - сообщила сегодня пресс-служба области.
Напомним, что вчера об этой истории сообщил GOROD48.
Жители переулка Любимый из СМИ узнали о том, что земельный участок под окнами их домов, собственник которого варварски уничтожил все то благоустройство, которое они создали, как раз тот самый, из-за которого в СИЗО попали два высокопоставленных чиновника - Ольга Крючкова и Михаил Бакланов. Застройщиком участка, выделенного областным управлением земельных и имущественных отношений под частный медицинский центр, является ООО «Легион-Л» Андрея Журова, фигуранта громкого уголовного дела о взятке в 5 миллионов рублей, якобы полученного Ольгой Крючковой. И жители переулка решили спросить у прокурора области о том, почему этот самый земельный участок до сих пор не возвращен государству?
Напомним, что вчера об этой истории сообщил GOROD48.
Жители переулка Любимый из СМИ узнали о том, что земельный участок под окнами их домов, собственник которого варварски уничтожил все то благоустройство, которое они создали, как раз тот самый, из-за которого в СИЗО попали два высокопоставленных чиновника - Ольга Крючкова и Михаил Бакланов. Застройщиком участка, выделенного областным управлением земельных и имущественных отношений под частный медицинский центр, является ООО «Легион-Л» Андрея Журова, фигуранта громкого уголовного дела о взятке в 5 миллионов рублей, якобы полученного Ольгой Крючковой. И жители переулка решили спросить у прокурора области о том, почему этот самый земельный участок до сих пор не возвращен государству?
коммунист
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