Общество

52 минуты назад

По жалобе жителей переулка Любимый в прокуратуру началась проверка

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#Ольга Крючкова #Андрей Журов #прокуратура
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По жалобе жителей переулка Любимый в прокуратуру началась проверка

Липчане обратили внимание Константина Кожевникова на действия проходящего по делу Ольги Крючковой застройщика.

«В прокуратуру области поступило обращение жителей переулка Любимый в Липецке, требующих привлечь к ответственности лиц , разрешивших строительство на земельном участке, полученном в результате противоправных действий фигурантов громкого коррупционного скандала, в т.ч. бывшего начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой. В рамках полномочий по рассмотрению обращений и заявлений граждан прокуратура проверит доводы заявителей и примет соответствующие меры реагирования», - сообщила сегодня пресс-служба области.

Напомним, что вчера об этой истории сообщил GOROD48.

Жители переулка Любимый из СМИ узнали о том, что земельный участок под окнами их домов, собственник которого варварски уничтожил все то благоустройство, которое они создали, как раз тот самый, из-за которого в СИЗО попали два высокопоставленных чиновника - Ольга Крючкова и Михаил Бакланов. Застройщиком участка, выделенного областным управлением земельных и имущественных отношений под частный медицинский центр, является ООО «Легион-Л» Андрея Журова, фигуранта громкого уголовного дела о взятке в 5 миллионов рублей, якобы полученного Ольгой Крючковой. И жители переулка решили спросить у прокурора области о том, почему этот самый земельный участок до сих пор не возвращен государству?
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#Ольга Крючкова #Андрей Журов #прокуратура
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Комментарии (2)

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коммунист

1 минуту назад
Хозяин участка красавец)). И участок оставил, и деньги через суд еще назад заберет с бедной Крючковой)))
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Гость

15 минут назад
Это получается в городе где многоквартирных дома и если самое лицо блогоустройства площадку это нельзя. Тогда почему здесь можно? Если это мунепоциальная земля то поставьте по соседству с этими коттеджа и дом для многодетных,дети сирот. А не давая гденибудь землю на свалках и овраг,отшибах как это в большинстве случаев. А чем эти зрители отличаются от простых где идёт точечнная застройка и окна окно в окно, или нет парковочных мест.
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