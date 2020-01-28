«Лада-Гранта» съехала с дороги: водитель погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 января в Липецке на трассе Липецк – Усмань 68-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Водитель получил смертельные травмы.В Ельце на улице Карла Маркса столкнулись автомобили «Форд» под управлением 52-летнего мужчины и «Шевроле-Нива» с 28-летним мужчиной за рулем. В результате аварии пострадала 5-летняя пассажирка «Нивы» - девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что возможно помогло избежать более серьезных травм.В Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Хендай» под управлением 35-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 41-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа», с травмой его госпитализировали.27 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1268 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 864 случая превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки.Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.