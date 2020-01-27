Погода в Липецке

39 минут назад

Скандинавский циклон навестит Липецкую область с небольшими снегом и дождем

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#снег #дождь
Скандинавский циклон навестит Липецкую область с небольшими снегом и дождем

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, осадки — снег, мокрый снег, временами дождь — будут от небольших до умеренных: так скажется влияние обширного Скандинавского циклона. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 9-11 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в Липецкой области облачно, ночью временами снег, днем также пройдут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью временами снег, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 28 градусов мороза. 

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#снег #дождь

Комментарии (2)

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хy9нчик

4 минуты назад
А где васёк с полторашкой снега?
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- 5, 323 а,

27 минут назад
Прогноз погоды на сегодня: -15 градусов мороза, - + 30 градусов жары... Возможны так же торнадо, снегопад, ясное небо и невыносимая жара!
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