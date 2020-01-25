сегодня, 09:03
Предприниматель заплатит 500 тысяч рублей за 12 бутылок водки
В киоске на улице 40 лет Октября велась незаконная торговля.
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виду штрафа в 500 тысяч рублей за нелегальную торговлю алкоголем.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, спиртное было обнаружено в киоске на улице 40 лет Октября.
- Документы, подтверждающие легальность оборота и качество продукции, отсутствовали, отметили в ведомстве. – Решение о крупном штрафе на основании составленных документов принял Арбитражный суд.
Фото liptorg-cp.ru
Нина
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Перри Мейсон
смех
Женям
Липчанин
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и только так....
Вирусбезкороны
О ,как !