Предприниматель заплатит 500 тысяч рублей за 12 бутылок водки

В киоске на улице 40 лет Октября велась незаконная торговля.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виду штрафа в 500 тысяч рублей за нелегальную торговлю алкоголем.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, спиртное было обнаружено в киоске на улице 40 лет Октября.

- Документы, подтверждающие легальность оборота и качество продукции, отсутствовали, отметили в ведомстве. – Решение о крупном штрафе на основании составленных документов принял Арбитражный суд.

Фото liptorg-cp.ru