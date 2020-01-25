Общество

сегодня, 09:03

Предприниматель заплатит 500 тысяч рублей за 12 бутылок водки

11 822
#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
1
Предприниматель заплатит 500 тысяч рублей за 12 бутылок водки

В киоске на улице 40 лет Октября велась незаконная торговля.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виду штрафа в 500 тысяч рублей за нелегальную торговлю алкоголем.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, спиртное было обнаружено в киоске на улице 40 лет Октября.

- Документы, подтверждающие легальность оборота и качество продукции, отсутствовали,   отметили в ведомстве. – Решение о крупном штрафе на основании составленных документов принял Арбитражный суд.

Фото liptorg-cp.ru

11 822
#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
1

Комментарии (11)

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Нина

14 минут назад
А если закроют киоск, куда люди работать пойдут? Ряды безработных пополнять? В липецке работы нет!!!
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Гость

15 минут назад
Эта новость прошлогодняя, уже в третий раз пишут про этот киоск несчастный. Других новостей что ли нету. Напишите лучше, почему в пятёрке на 23 ем и в перекрёстке в армаде алкоголь не продают с декабря месяца. Их что лицензии лишили? За что интересно?
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Перри Мейсон

51 минуту назад
Женям, давно надо снести это наследие эпохи борьки-алкаша..
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смех

55 минут назад
Женям, сейчас туева хуча выгодоприобретателей киосков набежит и скажет ,что качество продукции в киосках отменное , что это рабочие места и вообще не ваше дело кто и чем в киосках торгует .
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Женям

сегодня, 10:03
Уваркина должна закрыть это позорище в Липецке. Живем как с пещерном веке. Киоски изжили себя.
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Липчанин

сегодня, 09:58
Праздники вроде закончились.....
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Гость

сегодня, 09:48
и только так...., поддерживаю.
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и только так....

сегодня, 09:38
Кроме штрафа необходимо закрывать эту торговую лавку или магазин навсегда.Так делают в цивилизованных странах
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Вирусбезкороны

сегодня, 09:15
Не понимаю тех кто покупает водку.Купи самый дешевый аппарат и реши проблему потребления .
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О ,как !

сегодня, 09:14
Закодированный, а там вот что окажется . В Липецке продавца киоска оштрафовали за торговлю алкоголем 23.01.2020 10:43 Владельца самого киоска так и не нашли . В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении продавца. Советский районный суд привлек торговца алкоголем к штрафу в размере четырех тысяч рублей. 23 бутылки спиртного изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе управления потребительского рынка и ценовой политики по Липецкой области.
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