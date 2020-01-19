В Якутии массово умирают собаки в вольерах из-за морозов

Из-за экстремально низкой температуры в пункте передержки животных в Якутске массово гибнут кошки и собаки. Об этом рассказала руководитель зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова.

«Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под „надзором“ людей!» — сообщила она.

Она рассказала, что стерилизуют животных без соблюдения каких бы то ни было правил, их систематически не кормят, не дают воды.

По ее словам, несмотря на то, что в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, на деле в большинстве регионов ситуация продолжает быть критической, а в некоторых зонах усугубляется морозами.

«Только за последнюю неделю в Центр защиты прав животных „ВИТА“ поступили сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Якутии, Севастополе и Дагестане, а также из Самары, где вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак», - рассказала Новожилова.

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