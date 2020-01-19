Спорт

30 минут назад

Липецкая прыгунья уступила олимпийской чемпионке (ФОТО)

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#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва
Липецкая прыгунья уступила олимпийской чемпионке (ФОТО)

Кристина Королёва начала год с "бронзы" крупных соревнований.

В компании «звёздных» российских легкоатлетов не затерялась липецкая прыгунья в высоту Кристина Королева, сумевшая подняться на пьедестал почета традиционного 38-го турнира в Челябинске, посвященного памяти мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почётного гражданина Челябинска Вячеслава Серёдкина.

В секторе для прыжков в высоту выступала и самая титулованная участница - олимпийская чемпионка-2016, чемпионка мира и Европы москвичка Анна Чичерова. Она и показала лучший результат, «взлетев» с третьей попытки на 194 сам, после чего прокомментировала свою победу словами «Бывало у меня и лучше, и хуже. Но все равно это моя маленькая победа и я искренне ей радуюсь».

Настоящая борьба развернулась за место сразу за олимпийской чемпионкой. 29-летняя Королёва покорила планку на отметке 188 см, заявляла высоту на 190 см, но с ней не справилась.

В итоге одинаковый результат – 188 см показали сразу три спортсменки. По наименьшему числу попыток «серебряную» медаль завоевала еще одна представительница столицы Дарья Слепова, а 3-е место поделили Королёва и Надежда Артюхина из Краснодара.

Начинать год с места на пьедестале – добрый знак, и мы надеемся, что Кристина в нынешнем сезоне еще не раз заставит говорить о себе и прославит Липецкую область.

У мужчин в прыжках в высоту победил «серебряный» призёр чемпионата мира-2019 москвич Михаил Акименко, показав при этом лучший результат сезона в мире – 231 см.

На фото Министерства спорта Челябинской области победители и призеры мемориала Лукашевича-Середкина, почётные гости и тренеры. Кристина Королёва вторая справа.

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Анна Чичерова в Челябинске успела провести еще и мастер-класс для местных ребятишек.

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#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва

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