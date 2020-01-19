В России
46 минут назад
Голикова предложила лишить помощи тех, чьи родные держат коз, кур и кроликов
Наша надежда в неравной схватке с бедностью, Татьяна Голикова, на заседании предложила отменить прожиточный минимум. Действительно, если прожиточный минимум отправить в корзину, то:
1. Власть сэкономит огромные средства
2. Поручение В. В. Путина о сокращении бедности в нашей стране вдвое будет выполнено.
А про людей, которые находятся за чертой прожиточного минимума можно будет забыть и бедность будет побеждена. Правильно, Путин же не говорил, как именно нужно побеждать бедность. Если кто-то, как я, ожидал увеличения зарплат или поднятия прожиточного минимума хотя бы до 25 000 рублей, то это, как говорится, наши проблемы.
Голикова предложила ввести такое понятие, как “потребительский бюджет”. Над этим предложением работали также люди из команды Кудрина. Они предложили лишить помощи тех россиян, родственники которых имеют кур, коз или кроликов. Теперь если люди получают доход меньше прожиточного минимума, но имеют родственников, которые держат кур, свиней или у них есть автомобиль, то эти люди официально будут считаться богатыми.
Сверхнормативная собственность!
У меня 2 кота и велик на балконе, зарплата 18 000 рублей, но у родителей есть 6 соток, на которых растет 2 яблони и кусты смородины. Я богатый человек!!!
Таким образом, по подсчетам Голиковой государство сэкономит на выплатах пенсий и пособий около 8 трлн. рублей. Бедные официально станут богатыми, вот только непонятно выживут ли эти “богатые” после таких реформ….
Да, кстати, Россия на прошлой неделе простила долг Киргизии на 30 000 000$, пишет журналист pugachevskoevremya.ru
1. Власть сэкономит огромные средства
2. Поручение В. В. Путина о сокращении бедности в нашей стране вдвое будет выполнено.
А про людей, которые находятся за чертой прожиточного минимума можно будет забыть и бедность будет побеждена. Правильно, Путин же не говорил, как именно нужно побеждать бедность. Если кто-то, как я, ожидал увеличения зарплат или поднятия прожиточного минимума хотя бы до 25 000 рублей, то это, как говорится, наши проблемы.
Голикова предложила ввести такое понятие, как “потребительский бюджет”. Над этим предложением работали также люди из команды Кудрина. Они предложили лишить помощи тех россиян, родственники которых имеют кур, коз или кроликов. Теперь если люди получают доход меньше прожиточного минимума, но имеют родственников, которые держат кур, свиней или у них есть автомобиль, то эти люди официально будут считаться богатыми.
Сверхнормативная собственность!
У меня 2 кота и велик на балконе, зарплата 18 000 рублей, но у родителей есть 6 соток, на которых растет 2 яблони и кусты смородины. Я богатый человек!!!
Таким образом, по подсчетам Голиковой государство сэкономит на выплатах пенсий и пособий около 8 трлн. рублей. Бедные официально станут богатыми, вот только непонятно выживут ли эти “богатые” после таких реформ….
Да, кстати, Россия на прошлой неделе простила долг Киргизии на 30 000 000$, пишет журналист pugachevskoevremya.ru