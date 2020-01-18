Моська растерзала слона: мини-футбольный клуб во второй раз проиграл аутсайдеру

Подростки из "Красной Гвардии" в нынешнем сезоне обыгрывают лишь одну команду - Липецк.

Не задался год у липецкого мини-футбольного клуба. Команда потерпела уже второе поражение подряд, уступив сегодня в спортивном комплексе «Старт» в подмосковном Реутове аутсайдеру Высшей лиги столичной «Красной Гвардии» - 1:2.

Любопытно, что столичные тинэйджеры (в составе нет ни одного игрока старше 2000 г.р.) из третьей команды системы КПРФ за весь длинный сезон сумели одержать всего две победы и обе… над Липецком (матч первого круга в «Атланте» закончился в их пользу – 3:2).

Выражаясь гвардейским языком, сегодня москвичи устроили липчанам «блицкриг» - оба гола хозяева забили в дебюте матча. Уже на 1-й минуте 18-летний Руслан Цуркан на удивление легко обыграл капитана липчан Максима Истомина и выдал идеальный пас на дальнюю штангу, где капитану «Красной Гвардии» Алексею Трубину оставалось только подставить ногу – 1:0.

Ко второму голу тоже привела грубая ошибка липчан в обороне: 19-летний Трубин перехватил мяч в середине поля у игроков гостей, умчался к воротам и в ближнем бою заставил капитулировать голкипера Ярослава Плево – 2:0.

Первый тайм в целом прошел с преимуществом «Красной Гвардии», но мини-футбол настолько непредсказуем, что Липецк на последней минуте перед перерывом мог и сравнять счет.

Сначала один мяч липчане отыграли: Александр Ролдугин «расчехлил пушку» со штрафного, мяч отлетел к Борису Муратову, который дальним ударом впритирку со штангой просигнализировал партнерам, что не все потеряно – 2:1. Кстати, свой гол Борис демонстративно отказался праздновать в знак уважения к «Красной Гвардии», за которую выступал когда-то.

Играть в первом тайме оставалось несколько секунд, но гости успели создать еще один 100-процентный момент. Сольному проходу активного Муратова не позволил завершиться ударом бросившийся в ноги защитник, мяч отскочил к Истомину – первый удар Максима пришелся во вратаря, а после второго мяч задел штангу и ушел в аут…

Второй тайм получился еще «веселее». На 29-й минуте прострел Вадима Цая с углового замыкал Павел Назаров, но москвичей спас голкипер Максим Гагуев. Впрочем, и хозяева не отсиживались в обороне. На 34-й минуте убойный момент возник у Пухлякова, но Плево спал липчан броском в ноги.

За 5 с небольшим минут до финального свистка липчане разыграли мяч почти до верного: на удар был выведен Назаров, но под мяч героически бросился «красногвардеец» Александр Сауткин, фактически выбивший его из пустых ворот.

Ответом столичной команды была быстрая атака, в которой Трубин убежал к воротам и бил в дальний угол мимо Плево, но на наше счастье мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги.

Липчане выпустили «вратаря-гонялу» лишь за 3 с половиной минуты до конца матча. В этой роли привычно выступил Вадим Цай, но сегодня это не принесло успеха. Цаю больше удалось проявить себя не как пятому атакующему игроку, а как голкиперу: на предпоследней минуте вратарь «Красной Гвардии» Гагуев ударом через всю площадку мог снять все вопросы о победителе, но Цай успел выбить мяч на угловой.

Не помогло Липецку и то, что за 4:17 до конца матча у «Красной Гвардии» закончился лимит фолов. Вынудить москвичей еще раз нарушить правила никто так и не смог. Более того за полторы минуты до свистка 5-й фол заработали и липчане, а за 25 секунд до конца Ролдугин нарушил правила в шестой раз, и «Красная Гвардия» получила право на 10-меровый. Трубин отправился за «хет-триком», но его планы сорвал Плево, отразивший удар и оставивший партнерам микроскопическую надежду. Впрочем, и она скоро осыпалась, как в песочных часах.

Не исключено, что липчанам сегодня не хватило одного из лидеров Романа Адамова – слишком дорого обошлась невыдержанность и вторая желтая карточка на последних секундах прошлого матча со столичным «Динамо». В итоге липчане и динамовцам проиграли, и «красногвардейцам» сегодня уступили.

Отметим качество Интернет-трансляции матча, организованной хозяевами, и приличную работу комментатора. Хотя некоторые фразу повеселили и озадачили. Так, комментатор начал рассказывать о строительной фирме, создавшей в Липецке команду (на самом деле несколько миллионов в нее вкладывает областной бюджет, прим.), упомянул директора этой фирмы, но фамилию его так и не вспомнил. И «добил» сообщением, что в Липецкой области якобы собираются в ближайшее время построить 20 (!) многофункциональных спортивных комплексов. Эх, дорогой коллега, ваши слова, да Богу бы в уши…



Фото https://vk.com/mfc_lks

