Общество

33 минуты назад

На проспекте Победы снесут киоски

3 434
#снос #демонтаж

Чиновники предписали демонтировать 17 павильонов.

До 19 января проспект Победы намерены освободить от торговых павильонов. Все попавшие в перечень не демонтаж киоски установлены в районе остановок транспорта. Всего в списке – 17 торговых павильонов. Это ларьки продажи фастфуда, полуфабрикатов, рыбы, табака, продуктов, точка по ремонту электроники, отдел чистки подушек и павильон «Русского аппетита». Все они установлены на участке от площади Победы до «Кольцевой».

Уведомление о демонтаже павильонов распространило управление потребительского рынка администрации Липецка. Все киоски оказались установлены незаконно.

Как ранее сообщал GOROD48, вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта.
3 434
#снос #демонтаж

Комментарии (3)

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житель

18 минут назад
На против автовокзала рыгаловка,которую так и не удалось снести,видимо не по зубам оказалась....
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Предприниматель

20 минут назад
Конечно кому платили дань , коль уш нет а кто далече ! С новыми не договорились за мзду .
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Житель

24 минуты назад
Коту когда делать нечего, что он делает? На овощебазу всех, картошку перебирать! Дармоеды!
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