Общество
33 минуты назад
На проспекте Победы снесут киоски
Чиновники предписали демонтировать 17 павильонов.
До 19 января проспект Победы намерены освободить от торговых павильонов. Все попавшие в перечень не демонтаж киоски установлены в районе остановок транспорта. Всего в списке – 17 торговых павильонов. Это ларьки продажи фастфуда, полуфабрикатов, рыбы, табака, продуктов, точка по ремонту электроники, отдел чистки подушек и павильон «Русского аппетита». Все они установлены на участке от площади Победы до «Кольцевой».
Уведомление о демонтаже павильонов распространило управление потребительского рынка администрации Липецка. Все киоски оказались установлены незаконно.
Как ранее сообщал GOROD48, вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта.
Уведомление о демонтаже павильонов распространило управление потребительского рынка администрации Липецка. Все киоски оказались установлены незаконно.
Как ранее сообщал GOROD48, вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта.
житель
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