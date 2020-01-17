Спорт

сегодня, 11:25

В Липецк приедет двукратный олимпийский чемпион по шахматам

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#Шахматы #быстрые шахматы
В Липецк приедет двукратный олимпийский чемпион по шахматам

Сегодня в нашем регионе стартует этап Гран-при России по быстрым шахматам.

Крупные соревнования по быстрым шахматам стартуют сегодня в загородном клубе в селе Горицы Добровского района – этап Рапид Гран-при России.

Быстрые шахматы – это особая разновидность игры, где участнику дается немного времени: обычно около 30 минут на всю партию. Но есть шахматы и быстрее: самый скоростной вид буллит (от английского bullet – пуля, прим.), где ход нужно делать за секунду или на всю партию игроку предоставляется всего минута.

Сообщается, что в Гран-при России под Липецком примут участие более сотни шахматистов из 15 регионов страны. Наш регион представят сильнейшие воспитанники спортивной школы №4.

С 17 по 20 января участники сыграют 11 туров по швейцарской системе и разыграют призовой фонт в полмиллиона рублей, из которых победитель в мужском зачете получил 85 тысяч.

Сегодня на открытии турнира будут присутствовать почетные гости, в их числе 2-кратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад (1998, 2000 гг.) Константин Сакаев из Санкт-Петербурга (шахматы не входят в программу классических Олимпийских Игр, у них есть своя Олимпиада, которая проводится раз в два года). Гость известен авторством нескольких книг по шахматам, а так же тем, что в разное время тренировал таких «звезд», как 14-й чемпион мира Владимир Крамник, чемпионы России Александр Халифман, Евгений Алексеев.

Кроме того, в Липецк приедут чемпион Европы 2019 года Валерий Попов и чемпионка мира-2018 среди юниорок до 20 лет Александра Мальцевская.

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Александра Мальцевская

Фото chesspro.ru, ruchess.ru

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#Шахматы #быстрые шахматы

Комментарии (3)

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Карабас

10 минут назад
Я в шахматы не играю, у меня разряд по наст. теннису.
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Турнир!!!

39 минут назад
Юрок Алтушок., где билеты продают?)))
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Юрок Алтушок.

сегодня, 11:35
А наш жирный шахматист будет играть?
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