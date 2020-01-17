сегодня, 07:04
Две улицы Липецка останутся без тепла
Подачу теплоснабжения прекратят 17 января с 09:00 до 14:00 из-за проведения плановых работ на сетях и оборудовании на двух улицах Липецка — улице Клары Цеткин,1 и Энгельса, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 7а.
Подачу холодного водоснабжения прекратят с 10:00 до 20:00 по улице Стаханова, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24; по улице Катукова 50, 52, 54, 56, проезду Кувшинова, 9, улице Неделина, 55, 57.
В связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Московской,153, с 10:00 до 20:00 возможно повышение мутности питьевой воды на 19 микрорайоне. Также возможно повышение мутности питьевой воды на 27 микрорайоне по завершению работ на трубопроводе улице Катукова, 51, с 05:00 до 20:00, сообщает пресс-служба АО ЛГЭК.