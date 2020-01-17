Общество

сегодня, 07:04

Две улицы Липецка останутся без тепла

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#отопление
Две улицы Липецка останутся без тепла

Подачу теплоснабжения прекратят 17 января с 09:00 до 14:00 из-за проведения плановых работ на сетях и оборудовании на двух улицах Липецка — улице Клары Цеткин,1 и Энгельса, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 7а.

Сегодня в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора: на улицах Череповецкой, Шаумяна, Бригадной, Ладыгина, Локомотивная — с 08:00 до 15:00, а также на улице Ангарской, и переулках Чистый, Любимый, Рудный, — с 09:00 до 17:00. В это же время, с 09:00 до 17:00 электроэнергия (в том числе в юридических организациях) будет отсутствовать по улицам Советской, 26, 26в, Горького, 22, Малые ключи, 2, Толстого, 28. На улице Индустриальной, четная сторона (4-12), проспекте Победы, 65а электроснабжение будет отсутствовать — в том числе в юридических организациях- с 09:00 до 16:00.

Подачу холодного водоснабжения прекратят с 10:00 до 20:00 по улице Стаханова, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24; по улице Катукова 50, 52, 54, 56, проезду Кувшинова, 9, улице Неделина, 55, 57. 

В связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Московской,153, с 10:00 до 20:00 возможно повышение мутности питьевой воды на 19 микрорайоне. Также возможно повышение мутности питьевой воды на 27 микрорайоне по завершению работ на трубопроводе улице Катукова, 51, с 05:00 до 20:00, сообщает пресс-служба АО ЛГЭК.

682
#отопление

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