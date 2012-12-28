Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
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Происшествия
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9 минут назад
Елец снова под угрозой атаки БПЛА – для города и района объявлен красный уровень
Это уже 12-е объявление красного уровня для Ельца и Елецкого района за неделю.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
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