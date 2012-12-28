Елец снова под угрозой атаки БПЛА – для города и района объявлен красный уровень

Это уже 12-е объявление красного уровня для Ельца и Елецкого района за неделю.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.