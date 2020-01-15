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сегодня, 18:14

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

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#птичий грипп
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.  

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в Нигерии и ЮАР продолжали регистрировать заболевания животных.   

Климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому существует вероятность, что вирус распространился именно из Африки по африканско-черноморскому пролётному пути.  

Как заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре, в этой связи может произойти заражение птиц в юго-западных регионах РФ. Также возможно инфицирование свиней.  

При этом в ведомстве отметили, что в 2019 году штаммы вируса гриппа A (H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека.  

Тем не менее ученые предупреждают, что патоген мутирует стремительно и все-таки может привести к заражению людей. Остановить распространение инфекции эксперты предлагают с помощью ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран.  
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#птичий грипп

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