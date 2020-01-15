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Богатые россияне оказались владельцами «золотых паспортов» Мальты
Среди них — влиятельные бизнесмены. Или их полные тезки?
Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов», пишет РБК. Всего в списке новых обладателей «золотых паспортов» этой страны около десятка полных тезок представителей российской бизнес-элиты и экс-депутаты «Единой России».
Мальтийское правительство на своем официальном сайте опубликовало список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году. Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.
В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. В списке есть и тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи.
Граждане России стали совершать больше сделок по покупке зарубежного жилья, рассматривая его в качестве выгодной инвестиции, акценирует внимание «Коммерсант».Спрос на недвижимость в Европе с их стороны с начала года вырос более чем на 12%. Особой популярностью пользовалось жилье на Кипре и Мальте. Это связывают с действующими на островах паспортными программами.
В начале ноября 2019 года правительство Кипра инициировало процесс лишения паспортов страны 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, напоминают «Известия». Согласно процедуре, граждан известят о лишении гражданства, если те не выступят против, то оно будет отменено. Если поступят возражения, то их рассмотрят в соответствии с правилами. В декабре Еврокомиссия направила правительству страны запросы по ситуации с целью узнать, как развивается ситуация с решениями провести обзор лиц, получивших гражданство по программе до 2018 года, и узнать о «возможных изменениях в регулировании инвестиционной программы».
Мальтийское правительство на своем официальном сайте опубликовало список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году. Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.
В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. В списке есть и тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи.
Граждане России стали совершать больше сделок по покупке зарубежного жилья, рассматривая его в качестве выгодной инвестиции, акценирует внимание «Коммерсант».Спрос на недвижимость в Европе с их стороны с начала года вырос более чем на 12%. Особой популярностью пользовалось жилье на Кипре и Мальте. Это связывают с действующими на островах паспортными программами.
В начале ноября 2019 года правительство Кипра инициировало процесс лишения паспортов страны 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, напоминают «Известия». Согласно процедуре, граждан известят о лишении гражданства, если те не выступят против, то оно будет отменено. Если поступят возражения, то их рассмотрят в соответствии с правилами. В декабре Еврокомиссия направила правительству страны запросы по ситуации с целью узнать, как развивается ситуация с решениями провести обзор лиц, получивших гражданство по программе до 2018 года, и узнать о «возможных изменениях в регулировании инвестиционной программы».